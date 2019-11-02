網球》海碩網球系列賽特展 台將李亞軒首獲外卡

李亞軒獲頒外卡。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019台北海碩女網賽本月10日在台北小巨蛋開打，賽史已邁入第13年，主辦單位特地於華山文創舉辦『夢想需要不怕失敗的堅持-海碩網球系列賽特展』，到場站台造勢並首獲外卡的李亞軒說：「全力以赴，希望這次能好好表現。」

目前世界女單排名304的李亞軒，今年世大運女雙拿到銀牌，前7屆台北海碩盃參賽，去年總算在會外拿下首勝，如今再度收到會內外卡，讓她覺得榮幸且責任重大，「前幾屆都打的不太順，今年以搶下會內首勝為目標。雙打也會跟吳芳嫻搭檔，就一場一場打，不給自己太大壓力。」

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李亞軒獲頒外卡。（海碩整合行銷提供）

在特展中看到前輩莊佳容過往雙打出賽影像，令李亞軒有感而發，「情緒會有點激動，尤其自己也是其中一份子，單打真的好想贏。」談及雙打與新生代好手吳芳嫻組軍，是為年底澳網外卡賽備戰，李亞軒說：「我的底線比較好，她站前排，大家都想打第1，壓力太大沒辦法發揮，就先把自己做好。」

至於地主唯一直接躋身單打會內賽的梁恩碩，因先前天津參賽左手腕受傷，預計得再休息6週，確定無法共襄盛舉，「很可惜，台北海碩盃是我每年最期待的賽事，我也覺得無奈。」

為了讓球迷提前感受網球魅力，大會將原先高雄特展搬回台北華山進行為期兩天展出，內容包括「海碩的故事」、「歷屆視覺」與量身訂作客製化的「冠軍公仔牆」等主題展區，讓球迷可以回顧海碩網球系列賽台北海碩盃13年、高雄海碩盃8年的精彩時刻，全部免費入場。現場另打造超夢幻粉紅網球場，結合流行裝置藝術並融入網球場元素，還有特製螢光主審椅、復刻選手椅、霓虹記分板及夢幻網球池等，勢必成為特展中球迷最佳打卡聖地。

海碩整合行銷執行長韓駿鎧表示，期待透過本次展覽，讓球迷深入了解海碩盃從無到有的精彩過程，「這個特展不僅介紹海碩盃的歷史，更要協助粉絲們從觀賽者的角度成為參與者，希望讓初次接觸網球的民眾，實際感受到網球魅力，進而以行動踴躍支持賽事。」

「夢想需要不怕失敗的堅持-海碩網球系列賽特展」目前在華山展出。（海碩整合行銷提供）

「夢想需要不怕失敗的堅持-海碩網球系列賽特展」目前在華山展出。（海碩整合行銷提供）

海碩集團總裁韓國福到場致詞。（海碩整合行銷提供）

海碩集團總裁韓國福到場致詞。（海碩整合行銷提供）

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