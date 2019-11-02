12強》如何扳倒波、委？ 高國輝提供對戰經驗

高國輝今出席球迷感恩會時受訪時分析台灣隊優勢。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強棒球賽下週二台灣隊首戰波多黎各，隔天對委內瑞拉，強碰中南美洲雙雄，可說場場硬仗，上一屆12強賽台波大戰，延長賽12局下Aldo Méndez轟再見滿貫砲，最終台灣以4:7輸球，當時國手高國輝現場見證心碎這一幕。

高國輝回憶道，4年前對波多黎各比賽前半段一直沒能多搶分是敗筆，等到延長賽感覺氣勢一直被壓著打，其實波國和委內瑞拉球風一樣都是瘋瘋的，選手不怕打不好，很敢嘗試，對戰最佳策略是「比對方更放得開來去打」。

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高國輝認為，波、委遠道而來，抵達台灣還要調時差，這是我們的優勢。

今年12強賽台灣有許多好手辭退，包括劉致榮、李振昌、宋家豪，高國輝認為，攤開陣容來看，也許台灣隊不比其他國家好，但棒球是打團隊的，看誰臨場表現好就有機會贏球。

台灣隊選手普遍年輕，高國輝說，這次陣容比上一屆強，投手有江少慶、胡智為，打者有王柏融，其中不少國手打過12強賽，「我滿看好的。」

江少慶是台灣隊王牌，高國輝說，兩年前經典賽江少慶面對荷蘭大聯盟打線還能壓制（中繼4.1局失1分），當時就覺得是很強的投手，希望球迷對國家隊有信心。

高國輝為上屆12強國手。（資料照，記者陳志曲攝）

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