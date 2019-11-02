中職》未考慮伯納 獅隊已鎖定幾位資歷10幾年的外籍投教

統一獅今天結束秋訓。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天結束秋訓，代理總教練林岳平表示這段時間花很多時間在守備訓練上，至於另一有待加強的投手環節，球團則已鎖定幾位具10幾年資歷的外籍教練，但並不包括投手教練出身的兄弟前總教練伯納。

獅隊自10月11日展開秋訓，至今天下午暫告段落，林岳平表示：「這段時間就是不斷和選手加強守備練習，在我們自己打的交流賽中，明顯看出比較紮實，就看之後接春訓，能否呈現好的效果。」林岳平還說，在休息兩天後，還會讓之後要參加冬盟的選手，以及陳傑憲等要加強的球員，繼續參加延長秋訓至14日。

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統一獅總教練林岳平（中）。（記者黃志源攝）

在接下兵符後，林岳平就不斷思索，如何在經過教練團異動之後，能打出一支職業球隊該有的內容，「職業球隊要有榮譽感、企圖心，過去幾年我們落敗的時候比較多，選手也會顯得信心不足，我希望能找出可以和其他球隊抗衡的方法。」

在教練團的陣容方面，獅隊從10月開始就已在尋覓外籍投手教練的人選，「目前我得到的資訊，球團鎖定的幾位都是很資深的教練，在美國大小聯盟系統執教10幾年，但他們現階段還是以美國為優先，必須等到12月冬季會議結束後、確定在美國沒有球隊後，才會給我們比較明確的答覆。」獅隊預訂明年1月中旬展開春訓，林岳平希望外籍投手教練能在2月報到。

至於兄弟日前宣布不和總教練伯納續約，林岳平則坦言並未考慮到他，主要是因為球團已有鎖定的對象，且之前就已經在著手進行，彼此也都保持聯絡。

統一獅教練劉育辰。（記者黃志源攝）

統一獅林安可與投手一起秋訓。（記者黃志源攝）

統一獅今天結束秋訓。（記者黃志源攝）

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