橄欖球世界盃》南非相隔12年再退英格蘭 笑納隊史第3冠

本屆橄欖球世界盃冠軍南非隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第9屆世界盃橄欖球賽在日本舉行，決賽由南非隊出戰英格蘭，最後南非以32：12擊敗對手，成功拿下隊史第3座冠軍。

2支隊伍曾在2007年決賽交手過，當時由南非獲勝，英格蘭相隔12年捲土重來，還是沒能一雪前恥，南非隊今天以王牌接鋒波拉德（Handre Pollard）表現最為出色，全場6次罰踢進球，加上2次加踢得分，個人就貢獻22分，英國隊則靠隊長法瑞爾（Owen Farrell）單場4次罰踢獨撐大局。

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整場比賽最關鍵的時刻出現在第66分鐘，邊鋒馬賓比（Makazole Mapimpi）在18：12時完成全場首次達陣，加上波拉德加踢，將領先擴大為13分之差，比賽進行到74分鐘時，柯柏（Cheslin Kolbe）再次達陣成功，終場南非就以32：12獲勝，收下隊史第三座冠軍。

南非收下隊史第三冠。（路透社）

9月20日開打的世界盃橄欖球賽，歷經1個多月的賽事終於在南非成功奪得隊史第三冠後圓滿落幕，這也是史上第一次以亞洲國家作為主辦國。其他名次方面，衛冕冠軍紐西蘭昨於季軍戰以40：17擊敗威爾斯，收下第三名。地主日本在不被看好的情況下，以分組全勝之姿闖進8強，但後來不敵南非，止步4強。

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