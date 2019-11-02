射箭》粉碎譚雅婷八連勝美夢 林佳恩率寒舍闖冠軍賽

寒舍隊林佳恩連勝譚雅婷兩場。（企業射箭聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕泰雅族神射手林佳恩連兩場技壓世界杯年終決賽銀牌譚雅婷，率寒舍隊在季後賽以21：15、25：19二連勝愛山林，成為首支挺進企業射箭聯賽元年冠軍賽的勁旅，也報了例行賽以1：7成為譚雅婷六連勝祭品的一箭之仇。

這項比賽2日在大直河濱迎風公園展開三戰兩勝制季後賽，3日將續在原地進行第二天賽事，由台南隊和凱撒隊爭奪冠軍賽最後一席門票。冠軍賽採五戰三勝制，預定於11月10日、16日、17日、30日和12月1日舉行。

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寒舍隊勇闖冠軍賽。（企業射箭聯盟提供）

寒舍和新竹愛山林之前四度對決，寒舍以62：51略勝一籌，男子個人賽寒舍取得4：0，其中三場是魏均珩的傑作；女子個人賽情況好相反，四場都是由愛山林獲勝，其中有三場贏家是譚雅婷，混雙寒舍3：1，女團和男團則是2：2。

三戰兩勝制季後賽首役，寒舍隊打頭陣的林佳恩面對已七連勝的愛山林隊譚雅婷，連續三局都以一分之差險勝，6：0讓譚雅婷的連勝數字在七打住，也為寒舍搏得開門紅，但第二點男單愛山林鄧宇成馬上還以顏色，7：1大勝魏均珩。

混雙戰至4：4後加射由愛山林以5：4勝，女團剛好相反，加射後由寒舍以5：4贏，接著寒舍再以6：0擒下愛山林男團，21：15拿下首勝。

稍事休息後兩隊下午2時再狹路相逢，林佳恩和譚雅婷再度在狂風中對決，第二局林佳恩一箭脫靶，譚雅婷也出現支1分失誤箭，13：13成難兄難弟，戰至5：5後加射，林佳恩以一支漂亮的10分箭，霸氣打敗9分的譚雅婷。

新竹愛山林隊譚雅婷（前）。（企業射箭聯盟提供）

第二點男單寒舍魏均珩6：2勝鄧宇成，甜蜜復仇，第三點混雙和第四點女團都在4：4後加射，由愛山林以5：4反撲，最後一點男團，寒舍以6：2拿下，積分25：19再勝愛山林，冠軍賽門票提前到手。

寒舍隊魏均珩。（企業射箭聯盟提供）

雖然比賽結果是由寒舍以直落二獲勝，但兩隊在兩場季後賽共10點的對決中，有5點都是戰到平手後再加射決勝負，精采刺激的過程讓人看得血脈賁張。

對於選手的表現，寒舍教練袁叔琪給予高度肯定。「不容易！風大又亂成這樣，選手的注意力很容易被風帶走，我很感謝寒舍的每一位選手，都願意相信教練的判斷，勇敢射出每一箭，也要感謝乾爹蔡辰威對我們全隊的關心和照顧。」

以前碰到譚雅婷輸多贏少，在這兩役為寒舍拿下至關重要的兩點勝利的林佳恩，謙稱運氣比較好一點，經過企業聯賽磨鍊成長很多的她說：「很感謝每天都最早到、也是最晚走、最辛苦的大會工作人員，為我們打造這麼棒的舞台。」

0：2拱手讓出冠軍賽門票，新竹愛山林隊教練倪大智表示：「風大又亂的確不好抓，對手失誤箭比我們少是獲勝關鍵，但其實我們也是有機會，可惜雅婷的兩場女單都沒能守住，男子隊狀況又不夠穩。」

寒舍隊女團。（企業射箭聯盟提供）

寒舍隊勇闖冠軍賽。（企業射箭聯盟提供）

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