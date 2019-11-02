射箭》台南隊靠女力撐起半邊天 奪季後賽對冠軍凱撒首勝

台南隊彭家楙。（企業射箭聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業射箭聯賽元年季後賽2日登場，早上8時加賽勝協會青年隊搭上四強賽末班列車的台南隊，中午以第四名之姿挑戰例行賽冠軍凱撒，靠女將撐起半邊天，在三戰兩勝制的首戰以28：27拿下一勝。

3日上午10時將續在大直迎風河濱公園比準，例行賽冠軍凱撒再度接受殿軍台南隊挑戰，季後賽採三戰兩勝制，已拿一勝的台南如果再勝就晉冠軍賽，如1：1則下午1時再戰一場，首場比賽結束後一樣會進行「神隊友挑戰賽」。

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季後賽採三戰兩勝制，比照例行賽進行五點，依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙賽、女子團體賽和男子團體賽，其中個人賽積點最高算到6分，團體賽積點至多算5分。

例行賽積分相同的台南隊和協會青年隊，上午8時加賽決勝負，結果台南隊技高一籌，前四點都順利收下勝利，只有第五點敗給青年隊，積分21：15拿下例行賽第四勇闖季後賽，可惜連續兩場都差了「一點」，沒能寫下「完勝」紀錄。

稍事休息後，台南隊中午12時30分挑戰例行賽冠軍凱撒隊，例行賽對戰積分凱撒對台南隊是59：48，台南隊彭家楙在女子個人賽四連勝，男子個人賽凱撒饒廷宇對台南拿下三勝，混雙和女團則都是2：2，男團凱撒3：1略勝一籌。

第一點雙方都派出鎮隊之寶打頭陣，凱撒隊由世錦賽個人賽金牌「雷母」雷千瑩掛帥，台南隊則由全運三金后彭家楙領銜，結果現場的狂風大作，第一箭」雷母」就遇亂流出現5分的失誤箭，以0：2落後。

早上加賽時已被狂風洗禮過的彭家楙老神在在，最後以3支漂亮10分箭收尾贏得滿堂采，以6：2打敗雷千瑩，拔得頭籌。

第二點男子個人賽凱撒饒廷宇以6：2打敗台南隊洪晟晧，8：8不相上下，混雙、女團台南隊6：2連勝兩場，男團由凱撒以6：0扳回一城，最後由台南隊以18：17一分之差拿下三戰兩勝制首勝。

台南隊教練張富鈞說，戰略上今天設定第一點女單、第三點混雙和第四點女團一定要拿下，而且要盡量搶分，至於男子個人和男團就要碰點運氣，劇情有照他編的劇本演，這三點都有拿下，是獲勝關鍵。

台南隊葉昱琛（前）。（企業射箭聯盟提供）

凱撒隊混雙。（企業射箭聯盟提供）

台南隊的女單一樣是以彭家楙為主，她的表現當然是沒話說。張富鈞說：「下半季時我們四位女將中換了三位，其中新補進的葉昱琛比過世大運，經過國際賽磨鍊後持續進步中且表現相當穩定，對我隊也有很大的幫助。」

相較於今天只比一場的凱撒，張富鈞坦言早上的加賽有幫了台南隊一把。「這邊的風真的超大的，雖然後來的風跟早上加賽時不大一樣，但加賽一面倒贏了之後我便很有信心，期待明天再勝一場，速戰速決勇闖冠軍戰。」

季後賽首場就被台南隊踢館，例行賽冠軍凱撒隊教練劉展明苦笑說：「雖然例行賽我隊排第一，但碰到這麼大的風，變數變多彼此差距變小，有先加賽的台南隊對風的掌握比我們好，但經過調整和修正失誤後，明天我隊一定會更好。」

台南隊靠女力撐起半邊天。（企業射箭聯盟提供）

凱撒隊男團。（企業射箭聯盟提供）

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