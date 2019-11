網球》前球后首盤慘吃「貝果」 教練爆氣場上直接飆罵（影音）

羅馬尼亞前世界球后哈勒普狀態不佳,首盤慘吃「貝果」,讓恩師教練爆氣直接在場上開罵。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2019深圳WTA年終總決賽,羅馬尼亞前世界球后哈勒普( Simona Halep)小組賽首戰告捷後,接下來表現卻不如預期,先不敵烏克蘭衛冕者絲薇托莉娜(Elina Svitolina),昨對上捷克女將普莉絲可娃(Karolina Pliskova),首盤就慘吃「貝果」,讓教練氣到直接在場上飆罵,認為她表現實在是「太丟臉」。

本屆單、雙打8強,都先採分組單循環,戰績最好4強再交叉對決,最終產生爭后組合。去年封后的絲薇托莉娜率先取得2連勝晉級,由戰績皆為1勝1負的哈勒普與普莉絲可娃正面對決,爭取最後一張4強賽門票。

而兩人戰至深夜,首盤哈勒普讓對手連贏六局慘吃「貝果」,而在她連輸三局後,她的澳籍教練卡希爾(Darren Cahill)氣得直接從看台走下來,憤怒地對這位前球后說:「哈勒普,嘿,看著我,剛才這三局比賽,完全就是在丟妳自己的臉!」

被罵的哈勒普面無表情地靜靜聽著,也沒有出聲反駁,卡希爾接著開始激勵她,應該要忘掉前三局的失利,好好思考該如何打完這場比賽,「妳可以全神貫注、全力以赴。當然,妳也可以繼續這樣要死不活的狀態,但那樣絕對沒機會獲勝,妳至少要給自己一次贏的機會。」

For anyone that missed it. Here is Darren Cahill calling Simona Halep a disgrace. (Via Paul Grogan) pic.twitter.com/l7RwNBFM3x