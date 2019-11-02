網球》前球后首盤慘吃「貝果」 教練爆氣場上直接飆罵（影音）

羅馬尼亞前世界球后哈勒普狀態不佳，首盤慘吃「貝果」，讓恩師教練爆氣直接在場上開罵。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019深圳WTA年終總決賽，羅馬尼亞前世界球后哈勒普（ Simona Halep）小組賽首戰告捷後，接下來表現卻不如預期，先不敵烏克蘭衛冕者絲薇托莉娜（Elina Svitolina），昨對上捷克女將普莉絲可娃（Karolina Pliskova），首盤就慘吃「貝果」，讓教練氣到直接在場上飆罵，認為她表現實在是「太丟臉」。

本屆單、雙打8強，都先採分組單循環，戰績最好4強再交叉對決，最終產生爭后組合。去年封后的絲薇托莉娜率先取得2連勝晉級，由戰績皆為1勝1負的哈勒普與普莉絲可娃正面對決，爭取最後一張4強賽門票。

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而兩人戰至深夜，首盤哈勒普讓對手連贏六局慘吃「貝果」，而在她連輸三局後，她的澳籍教練卡希爾（Darren Cahill）氣得直接從看台走下來，憤怒地對這位前球后說：「哈勒普，嘿，看著我，剛才這三局比賽，完全就是在丟妳自己的臉！」

被罵的哈勒普面無表情地靜靜聽著，也沒有出聲反駁，卡希爾接著開始激勵她，應該要忘掉前三局的失利，好好思考該如何打完這場比賽，「妳可以全神貫注、全力以赴。當然，妳也可以繼續這樣要死不活的狀態，但那樣絕對沒機會獲勝，妳至少要給自己一次贏的機會。」

For anyone that missed it. Here is Darren Cahill calling Simona Halep a disgrace. （Via Paul Grogan） pic.twitter.com/l7RwNBFM3x — Paps （@DatGoneIt77） November 1, 2019

再被教練痛斥後，力圖振作的哈勒普第二盤克服2：0的逆勢連趕6局，以6：2搶下次盤，可惜最後決勝盤遭普莉絲可娃連下5局，最後仍以4：6丟掉第三盤輸球，無緣挺進年終賽4強。

哈勒普（右）不敵普莉絲可娃（左）。（法新社）

哈勒普其實與卡希爾師徒情誼甚篤，哈勒普在賽後記者會上談起被恩師直接在場上飆罵，不但沒有生氣還表示這是自己應得的，讓恩師那麼操心自己也十分難受。

「我很確定這（被教練罵）是我應得的，雖然我最後有修正了自己的態度，但我根本靜不下心來，」哈勒普說道，「每個人都知道我正在為此努力，但我對自己的表現也很生氣，尤其是我可能也讓他（卡希爾）變成了混帳。」

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