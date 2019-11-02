棒球》12強可能是生涯最終戰 紅襪小將誓言全力以赴

美國12強代表隊投手宋恩。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕第二屆世界12強棒球賽明天正式點燃戰火，台灣時間凌晨2點將由A組的美國首戰荷蘭，美國隊此次網羅數位登過大聯盟的好手、還有不少小聯盟百大新秀，不過陣容中來自紅襪小聯盟的投手宋恩（Noah Song）相當特別，因為畢業自海軍學院的他，此次的12強賽很有可能就是其棒球生涯的最後一戰。

擁有一半韓國血統的宋恩，高中畢業後進入美國海軍學院就讀，大學期間即展現強投雛型，大四那年收下11勝1負、防禦率1.44、 送出161次三振，並同時進入迪克豪瑟獎（Dick Howser Trophy）與金靴獎的決選名單，今年6月的選秀他獲紅襪隊青睞，在第4輪137順位雀屏中選，是海軍學院史上最高的指名。

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宋恩今年在小聯盟短期1A表現依舊不凡，17局的投球裡送出19K，防禦率僅1.06，也順利與紅襪隊其他三名新秀一同入選12強代表隊，將替美國隊爭取2020東京奧運參賽權，原定位為先發投手的將會從牛棚出發。

「這對我來說意義非凡，」宋恩在接受《波士頓環球報》電訪時談到此次入選國家隊心情，「可能比其他選手還要更深刻一點。」

事實上，22歲的宋恩雖然已與紅襪隊簽約，但目前仍算現役軍人，根據規定，他從海軍學院畢業後，必須服5年的兵役，不過有3年可以申請轉為預備役，但還是必須服役2年。現在宋恩仍在等待國防部同意讓他將入伍時間延後，若結果不盡人意，他在打完12強後就必須至佛羅里達的海軍航空基地報到，而2年的空白期，勢必會對他往後的棒球生涯造成很大的影響，甚至有可能就此中斷。

不過宋恩現在選擇先把心思放在這場國際賽上，對於結果如何看得十分淡然，「我知道這次可能是人生中最後一次投球了，但我不會像其他人以負面的方式看待，在我面前有兩種不可思議的計畫，至於哪一項會發生就順其自然。」

至少在國防部的決定出爐前，宋恩將會是美國隊非常重要的戰力，日前他在熱身賽登板面對6名打者送出4K，球速都在95至96英哩上下，最快可以來到98英哩，「他極具天賦，」前紅人教頭、也是此次國家隊投手教練普萊斯（Bryan Price）讚道，「他有運動天分、很好的性格，擁有強投的特質，速球很有爆發性、滑球的進壘角度也很棒，對於曲球與變速球也能掌握得宜。他並不害怕與年長的選手們對抗，可以在一個超越自己經驗與年紀的競爭強度中生存下來。」

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