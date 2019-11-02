羽球》高中盃羽賽 亞柏雄中王柏崴、黃宥薰稱王封后

王柏崴。（羽協提供）

〔體育中心／綜合報導〕108年全國高中盃羽球錦標賽男、女單及男、女雙項目的冠軍今出爐，男單冠軍由王柏崴拿下，女單則由黃宥薰封后。

男子單打及女子單打冠軍戰皆上演亞柏雄中內戰，其中，男單項目由王柏崴與郭冠麟交手，最後由王柏崴以21：15、21：16直落二勝出。

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王柏崴表示，因為大腿上有傷，原本擔心這次比賽的身體狀況不會很好，但在今早與土銀能仁家商廖倬甫的準決賽中覺得狀況不錯、頭腦也清楚。王柏崴說：「這次不像之前在打比賽時頭腦容易當機，這是從去年到現在有進步的地方。」

亞軍蔡欣蓓（左）、冠軍黃宥薰（右）。（羽協提供）

女子單打決賽由亞柏雄中蔡欣蓓對上黃宥薰，學姊蔡欣蓓開局意外遭到黃宥薰以21：14搶下一局，但第二局她很快以21：9討回，關鍵的決勝局雙方一度比分膠著，直到最後黃宥薰拉出攻勢才以21：16贏下冠軍。

黃宥薰說：「其實兩個人都知道對方的戰術和習性，但可能我比較沒壓力吧！第三局最後放開來打，學姊打起來比較綁手綁腳，戰術第一盤就是先從防守開始，但第二局反而太想進攻被看穿，好險第三局找回節奏才能贏下冠軍。」黃宥薰原先目標僅設定在四強，所以對於這個預料之外的冠軍感到十分驚喜和開心。

亞軍郭冠麟（左）、冠軍王柏崴（右）（羽協提供）

女雙決賽由賽會第一種子新豐高中娥斯勒柏·達古拉外／楊宜薰，迎戰一路從資格賽打進決賽的亞柏雄中宋奕萱／許尹鏸，面對高三甲組的娥斯勒柏·達古拉外／楊宜薰，宋奕萱／許尹鏸毫不畏懼，因為已有不少次對戰經驗，賽前準備也做得非常充足。

宋奕萱/許尹鏸表示，他們沒有設定這次比賽的目標，打起來反而較沒壓力，雖然第三局後段因為球路遭對手掌握而被連續得分，但最後還是把氣勢打了回來，以21：18、21：17拍落娥斯勒柏·達古拉外/楊宜薰，以冠軍之姿結束高中盃的驚奇之旅。

男子雙打由土銀能仁家商簡明彥／鐘昱凱對上西苑合庫邱相榤／廖晁邦，西苑合庫以21：15、21：16直落二擊敗對手。

108年全國高中盃羽球錦標賽各組冠軍如下：

男子團體-中租百齡A

女子團體-亞柏雄中A

男單-亞柏雄中王柏崴

女單-亞柏雄中黃宥薰

男雙-西苑合庫邱相榤/廖晁邦

女雙-亞柏雄中宋奕萱/許尹鏸

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