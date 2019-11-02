網球》匈法衛冕軍搶10大逆轉 率先晉年終賽雙打決戰

芭波絲（右）／米拉丹諾維琪率先晉級雙打決賽。（資料照，取自WTA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019深圳WTA年終總決賽，第3種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic）後勁十足，1：6、6：4、10：8大逆轉第7種子中國地主張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur），志在衛冕的「匈法聯軍」率先晉級雙打決賽。

去年聯手封后的芭波絲／米拉丹諾維琪，捲土重來依舊強勢，戰績躍居紅組第1晉級，面對紫組第2的張帥／史托瑟，也重演今年初澳網雙打爭后戲碼。這回「匈法聯軍」汲取墨爾本決賽輸球的教訓，率先破發1：0開局，儘管之後失誤連連狂掉8局，次盤她們又從0：2施展雙上網戰術瘋狂反撲，不但接連回破扳回一城，決勝搶10又克服3：1連丟6局劣勢，芭波絲／米拉丹諾維琪從6：8横掃關鍵4球，後來居上率先鎖定爭后門票，也回報澳網之仇。

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另組4強戰，則由紫組之首的第2種子謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova），對決紅組第2的第8種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）。

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