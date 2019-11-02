足球》「22縣市全國主場」 在金門站圓滿結束年度行程

金門縣政府教育處處長羅德水。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕「22縣市 全國主場！」迷你足球聯賽的離島最後一站來到風獅爺故鄉 - 金門，迷你足球協會去年已在此推廣幼兒足球，一開始便有超過30支隊伍的參與，今年也持續這股熱情，將比賽場館金湖羽球館幾乎塞爆，令受邀前來的金門縣政府教育處處長羅德水相當開心，受訪時表示很希望足球能跟其他的體育項目一樣在金門紮根、開花結果。

就像建構金字塔一樣，得從底層的社團及體育老師，進而成立基層訓練站，再到最頂端的專任教練，羅德水認為首要目標還是先培養小朋友學習足球的興趣、增加運動人口，以金門的學區共聘制爭取更多足球專任教練並為重點發展項目，以目前金門地區每學年有600人左右的學童的話，幼兒足球每年都能維持30隊以上的報名隊數的話已經算不少了，希望能藉此賽事持續增加金門更多小朋友組隊參與。

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金門許多家長及師生對於充氣式氣墊球場感到相當新奇，任職於金門縣政府教育處體健科的糯米爸，去年因緣際會下帶著兒子糯米參加了迷你足球協會首次造訪金門的幼兒足球推廣活動，從此糯米便愛上了足球，經常利用假日相約熱愛足球的親朋好友前往空地踢球，糯米爸表示，自從開始踢球後糯米在時間管理上改善許多、身體控制能力及素質明顯提升，食量也跟著增加，重點是睡眠品質變好，說斷線就斷線，讓他們夫妻倆增加許多兩人世界的相處時光。

愛踢球的糯米與父親。（主辦單位提供）

對於這次迷你足球協會舉辦的「22縣市 全國主場！」迷你足球聯賽糯米爸更是大大的肯定，因為金門以前沒有類似的活動，尤其是這種充氣式的氣墊場地讓家長更加放心，期許未來透過金門足委會多辦理種子教師培訓研習、增加相關專業人才，相信會將這活動規模辦得更大，體制也更健全。

這次計畫是由教育部體育署指導，中華民國迷你足球協會、動健科技主辦，將以「22縣市 全國主場」的理念推動，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣第一次規模最大，預期隊伍數最多的賽事推廣，今年的所有賽事將在金門站後成功圓滿結束。

金門縣政府教育處處長羅德水（右）受邀開球。（主辦單位提供）

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