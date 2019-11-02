2019第一屆 城市幼兒園「園盃親子足球」在鳳山

首屆城市幼兒園盃於11月2日高雄鳳山開踢。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕首屆城市幼兒園盃於11月2日高雄鳳山開踢，本屆賽事有分親子組與幼兒組共34隊參賽，將有340個家庭，共1000 多人參與帶動了全民對於足球運動的熱情，進而提升基層足球的參與度及關注度，培養臺灣足球界未來的小小種子，讓更多喜愛足球運動的小選手們，有發揮的舞台。

高雄城市幼兒「園盃」由教育委員許智傑發起，配合教育部政策，推動足球有助於兒童健康與教育的發展，用小手拉大手的策略，由一位⼩小小朋友帶動整個家庭共同參與，這是全國首次最大規模的城市幼兒園 「園盃」 由您一起來推動! 讓我們一起來創造整個城市的話題與新聞。

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許智傑。（主辦單位提供）

今年為了推廣足球比賽之外，將結合體適能闖關活動，邀請對足球有興趣的孩子,家長一起來球場體驗足球，鼓勵大家踴躍參與。推廣足球我們將從全臺幼兒園做起，比賽結合運動文創概念結合在地店家，讓活動有吃有喝有玩並兼顧臺灣幼兒體能狀況及臺灣足球運動產業發展，讓幼兒們保持良好的學習樂趣的同時，灌輸正確的運動觀念、團隊生活的紀律、身體的協調性。讓臺灣的足球運動走進家庭、走進世界!

許智傑（中）受邀開球。（主辦單位提供）

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