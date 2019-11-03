MLB》「很失望沒能奪冠」洋基老闆透露明年輪值期待

洋基今年還是沒能奪冠。圖為賽季最終戰查普曼與桑契斯在投手丘上討論對策。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年在美聯冠軍戰遭到太空人淘汰，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）日前終於首度公開對外表態，坦承對於球隊沒能拿下冠軍非常失望，但表示目前陣中現有的先發輪值已經有一定的實力。

「我對於沒能完成奪冠的目標非常失望，」史坦布瑞納表示，「這是我們每年10月都想做到的事，但這次的努力顯然枉費了，沒有人否認這件事。」

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至於眾所矚目會不會在自由市場搶奪柯爾（Gerrit Cole），條紋軍老闆則僅淡淡表示，球隊一直都會針對陣容做補強，但不會對未來的任何自由球員做出評論。

不過事實上，他在先前受訪時就曾透露一點端倪，指出陣中的先發投手已經具有一定的深度，「如果2020球季明天就開打，我對於輪值會比去年有信心，塞維利諾（Luis Severino ）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）都回來了，我們也已經知道赫曼（Domingo German）能夠在這樣的層級中繳出夠水準的表現，派克斯頓（James Paxton）可以成為我們當初交易時期許的樣子，我們還有田中將大、哈普（J.A.Happ）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、也許還有賈西亞（Deivi Garcia，頭號新秀），這是一個非常好的輪值。」

洋基老闆史坦布瑞納。（資料照，美聯社）

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