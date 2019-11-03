網球》謝淑薇鬼之吊球輾壓德荷配 年終賽雙打今爭冠

謝淑薇（左）／史崔可娃（右）輾壓德荷配，週日年終賽雙打爭冠。（資料照，取自WTA年終賽臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019深圳WTA年終總決賽進入尾聲，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）速戰速決，6：1、6：2輾壓第8種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），第2種子「台捷聯軍」強勢挺進雙打決戰，週日將與上屆冠軍的第3種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic）爭奪金盃。

聯手贏得今夏溫布頓大滿貫冠軍的小薇／史崔可娃，臨場默契與經驗十足，深夜4強面對「德荷配」開賽接連破發，儘管3：0下馬威之後遭到回破，「台捷聯軍」隨即再度突破壓制，取得5：1大幅領先，同時第4度破發首盤到手。

次盤小薇人馬乘勝追擊，2：1起互破拉鋸，雙破在手的「台捷聯軍」，回穩保發重掌優勢，5：2聽牌時「再見破發」，直落2鎖定爭冠席次。這也是謝淑薇自2013、14年後，生涯第3次挺進年終賽壓軸秀，當時搭檔皆為中國彭帥，她們曾於6年前首度封后。

至於人高馬大的芭波絲／米拉丹諾維琪後勁十足，稍早已挾1：6、6：4、10：8大逆轉第7種子中國地主張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur），志在衛冕的「匈法聯軍」率先晉級雙打決賽。

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