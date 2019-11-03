12強》12國戰力終極大評比！ 外媒：台灣只輸3國

日媒評價台灣隊戰力僅次三國。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽將開打，日媒《Sportsnavi》評比12個出場國戰力，台灣僅輸日本、美國和南韓，更被認為陣容投打實力整齊，加上預賽擁有主場優勢，日本隊不得不多加提防。

日媒以攻擊力、守備力、投手力和整體陣容評比各國戰力，每項滿分10分，台灣整體評估為29分，和墨西哥並列第4名，不過打擊項目獲得8分，比墨國還要高。

請繼續往下閱讀...

和台灣同組的日本隊，以38分排名第1，委內瑞拉以28分排第6，波多黎各則以26分排第10，意即看好台灣有殺進複賽的實力。

日媒認為，日本近年來和台灣頻繁打強化試合，但這些比賽多半是台灣國內籌組的陣容，跟這次擁有旅美、日美球星助陣的台灣隊完全不一樣。

「原本台灣國內打擊評價就很高，再加上海外幫，投打陣容相當整齊。而且聽說門票遭秒殺，對日本隊來說將是『完全客場』，一定要避免前2戰對波多黎各、委內瑞拉輸1場，然後最終戰跟台灣定生死的局面。」

日媒排名12國戰力

名次 國家 攻擊力 守備力 投手力 整體陣容 總分

1 日本 9 9 10 10 38

2 美國 9 8 9 10 36

3 南韓 9 8 9 9 35

4 台灣 8 7 7 7 29

-墨西哥 7 7 7 8 29

6 委內瑞拉 7 7 7 7 28

-加拿大 7 7 7 7 28

8 多明尼加 7 6 7 7 27

-古巴 7 7 6 7 27

10 波多黎各 7 7 6 6 26

11 荷蘭 7 6 6 6 25

12 澳洲 5 6 7 6 24

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法