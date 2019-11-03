NBA》勇士炸裂！ 奪冠核心全垮後 唯一進攻點又傷了

D.羅素因傷缺陣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊最近的狀況可說是屋漏偏逢連夜雨，在主力控衛柯瑞（Stephen Curry）確定因傷至少休養3個月後，前鋒D.格林（Draymond Green）也傳出傷情，本季剛加盟的明星後衛D.羅素（D'Angelo Russell）又因腳踝扭傷，今日比賽確定缺陣。

今天勇士隊將在主場面對黃鋒隊，賽前總教練柯爾（Steve Kerr）才宣佈，D.格林將會因為左手食指韌帶撕裂缺席數場比賽，《舊金山紀事報》記者西蒙斯（Rusty Simmons）報導更透露，D.羅素將確定因為腳踝扭傷，在今日對黃蜂隊的比賽休息。

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這對勇士隊的進攻來說無疑是雪上加霜，在少了柯瑞以及K.湯普森（Klay Thompson）的狀況下，D.羅素是勇士隊進攻端上的唯一發動點，他在上一場柯瑞缺陣的比賽面對馬刺隊，單場拿下30分是全隊最高，兩隊在半場前還能有來有往，但最後人手不足的勇士隊還是敗給馬刺隊。

在主力陣容都掛傷兵的情況下，今天勇士隊的先發陣容為：包曼（Ky Bowman）、波爾（Jordan Poole）、考利斯坦（Willie Cauley-Stein）、G.羅賓森（Glenn Robinson III）、帕斯卡爾（Eric Paschall）。

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