橄欖球世界盃》英格蘭拒領獎牌 觀眾傻眼痛罵

橄欖球世界盃頒獎典禮上，英格蘭隊發生拒領獎牌事件。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕首度在亞洲舉辦的橄欖球世界盃冠軍戰昨在日本落幕，在現場7萬名觀眾的見證下，由南非以32：12擊敗英格蘭奪下隊史第3冠，不過英格蘭球員輸球後竟拒領獎牌，在如此盛大的場合有不莊重的行為，引來眾人撻伐。

哈利王子（左）與文仁親王（右）出席冠軍戰。（法新社）

昨天的冠軍戰，包括日本首相安倍晉三、日本皇室秋篠宮文仁親王、英國皇室哈利王子等政要名流都是座上賓，英格蘭輸球後顯然相當不服氣，其中正前鋒辛克勒（Kyle Sinckler）在從世界橄欖球協會主席包曼特（Bill Beaumont）手中接獲銀牌後，不到一秒時間立刻從脖子取下。

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另一名英格蘭球員伊托耶（Maro Itoje）則是直接跟主席說他不想戴，最後把銀牌拿在手上，這些透過鏡頭全球播送，讓觀眾為之傻眼。

英國網友紛紛在網上痛罵：「魯蛇」、「傲慢」、「超級不尊重」、「違反運動家精神」，日本媒體也紛紛報導，尤其這現象還發生在過去被認為有紳士形象的橄欖球發源國英格蘭身上，態度引發爭議。

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