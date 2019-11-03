NBA》鵜鶘頭號砍將英葛蘭傷退 雷霆主場笑納勝利

吉爾吉斯亞歷山大（右）攻下全場最高分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆後衛吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天斬獲23分8籃板，率隊以115：104在主場擊敗鵜鶘。而鵜鶘隊開季表現亮眼的英葛蘭（Brandon Ingram）此役在第二節中段傷到頭部，下半場沒有再回歸。

英葛蘭（左）頭部受傷退場。（USA TODAY Sports）

英葛蘭開季場均能攻下26.8分，8.2籃板以及1.2阻攻都是全隊最高，此役他早早受傷退場，對鵜鶘無疑是一大損失。

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雷霆隊這邊也有傷兵，先發中鋒亞當斯（Steven Adams）連兩場膝蓋受傷缺陣，加上長人諾埃爾、穆斯卡拉早早陷入犯規麻煩，讓上半場J.歐卡佛（Jahlil Okafor）得以肆虐雷霆禁區，不過他下半場表現不佳，讓雷霆笑納勝利，歐卡佛全場攻得15分、12籃板。

雷霆隊施洛德（Dennis Schroder）在末節關鍵時刻連砍6分鎖定勝局，全場17分入帳。雷霆新秀貝茲萊（Darius Bazley）挹注17分、加林納里（Danilo Gallinari）也有16分。鵜鶘隊則以瑞迪克（J.J. Redick）攻下17分為最高。

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