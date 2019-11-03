NBA》厄文末節爆發大三元沒用 籃網還是輸球

卓蒙德（右）連續三場繳雙20。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今在主場迎戰籃網，雖然籃網主控厄文（Kyrie Irving）20分「大三元」攻勢，但活塞火力全開，全隊有6人得分上雙，卓蒙德（Andre Drummond）連續三場繳「雙20」締造球隊紀錄，在第三節逆轉戰局，終場以113：109獲勝。

上半場籃網打得較強勢，雷佛特（Caris LeVert）攻下12分，T.普林斯（Taurean Prince）也挹注10分，幫助籃網在中場拿下近10分領先。易籃後，活塞急起直追，卓蒙德抓下進攻籃板補籃開啟一波15：0攻勢扳平戰局，加上籃網持續進攻當機，讓活塞取得6分領先進入決勝節。

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末節一開始籃網持續當機厄文挺身而出，單節飆14分，還完成20分大三元，加上T.普林斯、J.哈里斯（Joe Harris）都有三分球共獻，在最後1分半兩隊僅2分之差，不過最後1分鐘活塞頻頻獲得罰球機會，大莫里斯（Markieff Morris）、肯納德（Luke Kennard）及卓蒙德皆兩罰全中，助球隊維持領先，最後4分之差帶走勝利。

厄文完成大三元仍吞敗。（美聯社）

卓蒙德狂飆25分、20籃板、6助攻、3抄截還有5阻攻，連續三場比賽都繳出雙20全能表現，除了是本季第七度繳出雙20成績之外，也是繼1988年Bill Laimbeer後活塞隊再度有球員能拿下20分、20籃板、5助攻、5抄截的鬼神數據。

除了卓蒙德之外，活塞肯納德也飆24分，B.布朗（Bruce Brown）也有22分、7助攻、2抄截，共有6人有10分以上貢獻。籃網先發五人也有精彩表現，除了厄文繳20分、11籃板、10助攻大三元，中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）貢獻10分、10籃板、4阻攻，T.普林斯飆5記三分彈攻下20分。

D.喬丹（右）繳雙10。（USA TODAY Sports）

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