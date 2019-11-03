NBA》太陽中鋒三分球飆生涯新高 灰熊輸球再傷兩員大將

拜恩斯投進生涯新高的4記三分，連續3場比賽都有13分3顆三分進帳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季打出亮眼表現的太陽隊今天作客孟斐斯，靠著當家射手布克（Devin Booker）單場21分，加上中鋒拜恩斯（Aron Baynes）飆進生涯新高的4記三分球取得20分，終場以114：105踢館成功。

太陽隊首節攻勢流暢，帶著31：24的優勢進入第二節，但卻在第二節42：32領先10分後進攻當機，近5分鐘沒有分數進帳，因此讓灰熊追上，半場打完灰熊反以47：45超前。第三傑太陽回神，單節轟下37分，灰熊則發生了11次的失誤讓比賽一度被拉開到14分差，太陽帶著82：69的領先進入第四節。第四節新秀莫蘭特（Ja Morant）單節16分豪取仍無力回天，終場灰熊隊就在主場以9分差輸球。

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今天太陽中鋒拜恩斯投進生涯新高的4記三分球，他已經連續4場比賽拿下13分，3記三分球的成績，布克今天13投8中，三分球3投3中拿下21分是全隊最高，替補上場的卡明斯基（Frank Kaminsky）拿下14分5籃板。

布克（投籃者）拿下全隊最高的21分。（美聯社）

灰熊隊不只輸球，替補後衛G.艾倫（Grayson Allen）在第三節時因左腳踝扭傷退場，沒有回到場上。前鋒Ja.傑克森（Jaren Jackson Jr.）在G.艾倫退場後，也因為右膝傷是退場，同樣沒有回來。瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）拿下13分7籃板，中斷了他連續3場雙十的表現。

好消息是，今天灰熊兩位新秀的表現都很亮眼，控衛莫蘭特單場24分7助攻，前鋒B.克拉克（Brandon Clarke）則拿下16分11籃板的雙十表現。

灰熊新秀控衛莫蘭特拿下24分7助攻。（美聯社）

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