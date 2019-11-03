NBA》跛腳勇士打出驚奇表現 黃蜂6分差慘勝

帕斯卡爾單場25分並列整場最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊賽前宣佈明星前鋒D.格林（Draymond Green）與明星後衛D.羅素（D'Angelo Russell）都因傷不打本日與黃蜂隊的比賽，但黃蜂隊卻還是與幾乎全殘的勇士隊戰到最後一刻，才靠著羅齊爾（Terry Rozier）的關鍵跳投超前，終場以93：87拿下賽季第三勝，勇士則吞下本季第五敗。

勇士隊在陣中明星球員全數陣亡的情況下，擺出包曼（Ky Bowman）、波爾（Jordan Poole）、考利斯坦（Willie Cauley-Stein）、G.羅賓森（Glenn Robinson III）、帕斯卡爾（Eric Paschall）的先發陣容，比起去年可說是大相逕庭、毫無星度可言。

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但沒有包袱的這群勇士小將反而打出驚奇，他們首節就轟下本季新高的30分，甚至一度領先黃蜂隊多達10分，可惜年輕人終究是年輕人，後繼無力的他們在第四節遭到黃蜂隊超前，雖然緊咬比數且互有領先，卻在比賽時間剩1分09秒時被羅齊爾投進關鍵超前分，接下來便未能再次超前，終場雖然發動犯規戰術仍以6分差輸球。

黃蜂6分差驚險贏球。（美聯社）

今天勇士隊表現最好的球員是頂替D.格林先發的帕斯卡爾，他單場豪取25分是生涯新高，G.羅賓森16分9籃板進帳，頂替D.羅素先發的包曼也有16分7籃板4助攻的表現，勇士隊今天全場共有4人得分上雙。

黃蜂隊部分，投進關鍵跳投與拉開比數罰球的羅齊爾拿下20分7助攻5籃板，培根（Dwayne Bacon）25分是全隊最高，同時他還抓下6記籃板。中鋒C.澤勒（Cody Zeller）拿下10分8籃板，中斷開季起連續4場比賽雙十的表現。

羅齊爾投進關鍵跳投，並在最後罰進穩定戰局的2記罰球。（美聯社）

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