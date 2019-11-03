MLB》天使已準備灑錢？ 柯爾駁斥：從未說過想去西岸球隊

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場爭奪戰正要開打，太空人強投柯爾（Gerrit Cole）被認為是兵家必爭的目標，有傳言說出身南加州的他下季想回鄉效力，不過柯爾今天駁斥這樣的謠言，「我從未說過那樣的話。」

另外柯爾在G7輸球後說「我不是球隊員工了，現在代表自己發言」，媒體認為這代表他不會續留太空人。柯爾今天解釋：「我當時很沮喪，語調不是我一開始想要的那樣，因為我們只差一場就可以拿冠軍，而且還領先了8局，我真的很沮喪。」

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在世界大賽期間有媒體報導，太空人隊友瑞迪克（Josh Reddick）認為，柯爾想離家鄉更近的球隊效力，最終落腳處一定是內華達州以西。外界猜測天使、道奇、教士可能參與競爭。

柯爾今天也澄清：「這不是合理的假設，我從未說過那樣的話。」大聯盟官網認為，柯爾此言可能就是經紀人波拉斯慣用抬價手法，畢竟東岸資金雄厚的洋基、費城人也虎視眈眈。

對於自己投入自由市場，柯爾表示：「剩下的事情由不得我決定，我不知道接下來會如何，我無法控制局勢的發展。」

不過，天使似乎已經在為爭奪柯爾做準備，記者海曼（Jon Heyman）透露，天使可能不執行外野手卡胡（Kole Calhoun）的選擇權。如果天使用100萬美元買斷這份合約，如此一來就多出薪資空間來爭取柯爾。

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