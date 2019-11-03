NBA》2.6秒互轟逆轉三分彈 七六人奇兵致勝一擊率隊開季五連勝

柯爾馬茲在終場前0.4秒飆進逆轉三分彈。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者與七六人之戰，比賽最終讀秒階段用三分球互轟，但最終由七六人帶走勝利，終場129：128助隊贏球，戰績5勝0敗，仍是全聯盟唯一的不敗之師。

七六人全場最多落後達21分，在下半場才急起直追，並在末節最後階段1分超前。拓荒者A.西蒙斯（Anfernee Simons）在2.6秒接獲一哥里拉德（Damian Lillard）的妙傳，投進三分球，要回2分領先，原以為勝券在握，未料卻風雲變色。

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A.西蒙斯投進逆轉三分球。（USA TODAY Sports）

七六人只剩2.2秒能反攻，但已經足夠。柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）在終場前0.4秒投進致勝三分彈，成為奪勝英雄。

柯爾馬茲（右）在終場前0.4秒飆進逆轉三分彈。（美聯社）

明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因打架遭禁賽，七六人少了他本季場均23.3分和10.3個籃板的支援，全場一路挨打，直到三節末到末節初拉出12：0的攻勢，才看到勝利曙光，整場最多僅領先1分，但已足夠帶走勝利。

拓荒者里拉德轟下全場最高33分，胡德（Rodney Hood）則進帳25分。七六人方面，哈佛德（Al Horford）攻下25分，後衛西蒙斯則繳出18分、11籃板和8助攻的全能成績單，英雄柯爾馬茲則挹注11分。

里拉德攻下全場最高33分。（美聯社）

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