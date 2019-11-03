總統盃桌球賽》台灣一姐歸隊 合庫奪回女子組冠軍寶座

合庫鄭怡靜在第二點單打擊退陳思羽。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕108年總統盃社會組桌球錦標賽今天進入最終戰，合庫和國泰兩大球團經過5個小時鏖戰，激戰至決勝點的決勝局，合庫才以4:3力退國泰，重返女子團體組冠軍。

合庫去年少了台灣一姐鄭怡靜坐鎮，在冠軍戰以1:4敗給兵多將廣的國泰，讓出后冠。今年鄭怡靜歸隊，戰力瞬間升級。

請繼續往下閱讀...

合庫第一點推出老將黃怡樺先發，她苦戰5局才以3:2力克黃郁雯；第二點上演台灣一、二姊對決，世界排名第10的鄭怡靜技高一籌，3:2險勝世界排名23的陳思羽，為合庫再下一城。

黃怡樺力退黃郁雯，為合庫隊先馳得點。（桌協提供）

國泰在第三點雙打展開反撲，陳思羽/鄭先知聯手以3:1擊退鄭怡靜李依真，勝場終於開胡。但合庫很快有所回應，左手持拍的林珈芝，以3:1扳倒世界排名87的劉馨尹，助合庫以3:1聽牌。

陷入絕境的國泰，在第五點雙打由黃郁雯/李昱諄披掛上陣，她們克服局數1:2落後，3:2逆轉黃怡樺/林珈芝，扳回一城。隨後世界排名56的國泰二姊鄭先知乘勝追擊，再以直落三解決王意如，將合庫逼近第七點。

決勝點，李依真和李昱諄上演「雙李對決」，李依真開局以9:11、8:11連丟兩局，合庫與冠軍的距離似乎漸行漸遠。但第三局起，李依真找到克敵之道，以11:2、11:9連追兩局。

決勝局戰況依然高潮迭起，李依真在9:6領先時，連續出現正手失誤，反倒以9:10被對手拿到冠軍點，但李昱諄近冠情怯，決勝關頭也連續出現失誤，連丟3分，最後李依真以12:10驚險獲勝，幫助合庫奪回失去1年的冠軍寶座。

鄭先知單、雙打都奏捷，為國泰貢獻兩點勝利。（桌協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法