裙襬搖搖LPGA》史上首度延長！「長腿妹」N.柯達驚險二連霸

N.柯達成為史上第2位在台灣賽連莊的女將。（記者塗建榮攝）



〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，位居領先組的N.柯達（Nelly Korda）、澳洲李旻智、瑪頌（Caroline Masson）3人一路激戰進延長賽，也是台灣賽首次，最終李旻智在延長賽的關鍵推桿沒進，讓柯達驚險收下二連霸。

今年重返台灣幸運地挑戰衛冕的N.柯達，前3輪打完以3桿之差領先群雌。今最終回合狀況沒前幾日理想，打完第15洞，僅以1桿之差領先李旻智、瑪頌。

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第17洞時，德國女將瑪頌順利超車，並帶著1桿領先來到最後1洞，不過第18洞瑪頌保par作收，柯達、李旻智都抓下博蒂，3人以總桿270桿戰成平手，進入延長加賽，也是台灣賽史上頭一遭。

延長賽回到5桿的第18洞再戰，3人開球僅衛冕者柯達穩穩開在球道上，且第2桿就打上果嶺，有抓老鷹的機會，可惜沒能推進，以博蒂作收；有抓鳥機會的李旻智則以保par作收，最終讓柯達帶走勝利。

邁入第9年的台灣賽，過去僅挪威名將派特森於2012、13年完成連霸，柯達也成為史上第2位連莊的女將。

李旻智。（記者塗建榮攝）



進入延長賽。（記者塗建榮攝）





N.柯達締造2連霸。（記者塗建榮攝）



N.柯達締造2連霸。（記者塗建榮攝）



N.柯達成為史上第2位在台灣賽連莊的女將。（記者塗建榮攝）



N.柯達成為史上第2位在台灣賽連莊的女將。（記者塗建榮攝）



台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引許多球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）

台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引許多球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）

台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引許多球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）

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