網球》謝淑薇組合不敵匈法衛冕軍 年終賽雙打屈居亞軍

謝淑薇／捷克史崔可娃組合不敵上屆冠軍的第3種子匈牙利芭波絲／法國米拉丹諾維琪，拿下生涯第2座年終賽雙打亞軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019深圳WTA年終總決賽落幕，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）陷入苦戰，1：6、3：6不敵上屆冠軍的第3種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic），第2種子「台捷聯軍」無緣聯手笑捧雙打金盃，這也是小薇生涯第2座年終賽亞軍。

謝淑薇自2013、14年後，第3次殺進年終賽壓軸秀，過去搭檔皆為中國彭帥，她們6年前首度掄元、隔年屈居亞軍，如今小薇戰友換成史崔可娃，可惜決賽功虧一簣，再次與金盃擦身而過。至於人高馬大的芭波絲／米拉丹諾維琪，則已連續第2年攜手殺入決賽，同時完成衛冕。

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謝淑薇／捷克史崔可娃。（歐新社）

贏得今夏溫布頓大滿貫冠軍的小薇／史崔可娃，臨場默契與經驗豐富，一路過關斬將挺進決戰，只是週日開賽她們熱機稍慢，失誤偏高接連遭到破發，陷入0：4頹勢， 第5局「台捷聯軍」雖然保發止血，卻也未能反擊，加上無路可退第7局第3度被突破，讓來勢洶洶的「匈法組合」先馳得盤。

次盤小薇人馬全力反撲，第1局就率先破發，但隨即被打法強勢的「匈法組合」回破滅火，接下來雙方互保纏鬥至關鍵第6局，「台捷聯軍」發球再度失守，讓歐陸強敵順勢再保拉開差距，取得5：2聽牌優勢，盤末芭波絲連下4球重砲關門，總計只花66分鐘完成二連霸。

謝淑薇／捷克史崔可娃。（歐新社）

匈牙利芭波絲（右）／法國米拉丹諾維琪（左）完成年終賽2連霸。（歐新社）

匈牙利芭波絲／法國米拉丹諾維琪完成年終賽2連霸。（路透）

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