裙襬搖搖LPGA》今日逾3.5萬人入場 N.柯達：「好多人為我加油！」

2019群擺搖搖LPGA第四回合由美國選手N.柯達奪冠。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／林口報導〕2019年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽今日在美麗華球場劃下句點，由美國「長腿妹」N.柯達（Nelly Korda）於延長賽18洞繳出博蒂，氣走澳洲李旻智、德國瑪頌（Caroline Masson），成為賽史第2位連霸的名將，而今日美麗華球場雖刮起大風，仍無法阻擋熱情的球迷，共計有3萬6742人入場觀戰。

擁有長腿、天使臉孔的柯達這次爭冠過程險象環生，身旁更聚集不少球迷為她緊張。柯達在去年台灣賽進帳職業生涯首冠，知名度大開，她這次就感受到台灣球迷的熱情，她直呼：「我真的很愛台灣，非常享受在台灣比賽的過程，也感受到很多粉絲都為我加油。」

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不只柯達成為人氣選手，台灣好手徐薇淩這次以280桿並列19名，連兩屆成為表現最佳的地主選手，她最後一回合漂亮打出1老鷹、4博蒂，而所到之處也有不少球迷圍觀，只要她打出精采好球就能博得熱烈掌聲。

台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引破萬球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）





台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引破萬球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）



台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引破萬球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）



台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引破萬球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）



台灣裙襬搖搖LPGA今進行最終回合，吸引破萬球迷進場觀賽。（記者塗建榮攝）



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