NBA》又出怪聲？ 厄文遭爆不滿關鍵時刻隊友竟沒傳給他（影音）

厄文遭爆料對於隊友關鍵一擊沒傳給他感到十分不滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網昨作客出戰活塞，雖然陣中招牌控衛厄文（Kyrie Irving）再砍20分繳出「大三元」攻勢，不過籃網在最後6.7秒時錯過追平機會，終場以109：113不敵對手，苦吞開季第4敗，厄文賽後受訪時雖然樂觀表示球隊只是需要時間磨合，不過籃網隨隊記者爆料，球評在轉播透露他對隊友錯過追平機會其實相當不滿。

厄文在休賽季以一紙4年1.41億美金與好友杜蘭特（Kevin Durant）、D.喬丹攜手加盟籃網，組成豪華「三巨頭」，即使杜蘭特需養傷一年，但已建構未來奪冠的基石，一度被評為補強最成功的球隊，不過在杜蘭特還在養傷、預計將缺席整季的情況下，厄文只能擔起場上的領袖責任，開季籃網表現卻不如預期，迄今僅拿下2勝苦吞4敗。

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更慘的是開季不久厄文又鬧出休息室風波，先前被《ESPN》記者爆料，這位明星後衛來到新球隊依舊不願與教練與隊友們溝通，而昨天在比賽結束最後6.7秒，籃網暫以3分落後活塞時，負責發邊線球的J.哈里斯（Joe Harris），沒看到厄文的指示，將球傳給了普林斯（Taurean Prince）卻遭對手犯規，讓籃網錯過追平機會。

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響哨之後厄文心急地上前和J.哈里斯溝通，從厄文的表情來看，顯然對於隊友這次傳球選擇很失望，雖然講完後厄文伸手拍拍隊友的頭，不過籃網隨隊記者Anthony Puccio卻指出，轉播時球評Ryan Ruocco透露，厄文對於J.哈里斯其實很不滿意，認為按本來的計畫這球應該是要傳給厄文。

而Anthony Puccio昨爆出這件事後，馬上引起球迷熱議，有人幸災樂禍地認為厄文本來情緒控管就不好所以一點也不意外，不過也有球迷出聲力挺厄文，認為隊友表現不佳才影響到他，Puccio稍早在同則推特下更新，認為雖然能理解球員在輸球後會有自己的情緒也會對彼此感到失望，「但畢竟你就是Kyrie Irving，所有人就是會注意你的一舉一動...」。

On telecast, Ryan Ruocco says Kyrie wasn't happy with Joe Harris' decision. Said pass to Taurean was supposed to be a fake then hit Kyrie. — Anthony Puccio （@APOOCH） November 3, 2019

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