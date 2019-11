NBA》又出怪聲？ 厄文遭爆不滿關鍵時刻隊友竟沒傳給他（影音）

厄文遭爆料對於隊友關鍵一擊沒傳給他感到十分不滿。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網昨作客出戰活塞,雖然陣中招牌控衛厄文(Kyrie Irving)再砍20分繳出「大三元」攻勢,不過籃網在最後6.7秒時錯過追平機會,終場以109:113不敵對手,苦吞開季第4敗,厄文賽後受訪時雖然樂觀表示球隊只是需要時間磨合,不過籃網隨隊記者爆料,球評在轉播透露他對隊友錯過追平機會其實相當不滿。

厄文在休賽季以一紙4年1.41億美金與好友杜蘭特(Kevin Durant)、D.喬丹攜手加盟籃網,組成豪華「三巨頭」,即使杜蘭特需養傷一年,但已建構未來奪冠的基石,一度被評為補強最成功的球隊,不過在杜蘭特還在養傷、預計將缺席整季的情況下,厄文只能擔起場上的領袖責任,開季籃網表現卻不如預期,迄今僅拿下2勝苦吞4敗。

更慘的是開季不久厄文又鬧出休息室風波,先前被《ESPN》記者爆料,這位明星後衛來到新球隊依舊不願與教練與隊友們溝通,而昨天在比賽結束最後6.7秒,籃網暫以3分落後活塞時,負責發邊線球的J.哈里斯(Joe Harris),沒看到厄文的指示,將球傳給了普林斯(Taurean Prince)卻遭對手犯規,讓籃網錯過追平機會。

響哨之後厄文心急地上前和J.哈里斯溝通,從厄文的表情來看,顯然對於隊友這次傳球選擇很失望,雖然講完後厄文伸手拍拍隊友的頭,不過籃網隨隊記者Anthony Puccio卻指出,轉播時球評Ryan Ruocco透露,厄文對於J.哈里斯其實很不滿意,認為按本來的計畫這球應該是要傳給厄文。

而Anthony Puccio昨爆出這件事後,馬上引起球迷熱議,有人幸災樂禍地認為厄文本來情緒控管就不好所以一點也不意外,不過也有球迷出聲力挺厄文,認為隊友表現不佳才影響到他,Puccio稍早在同則推特下更新,認為雖然能理解球員在輸球後會有自己的情緒也會對彼此感到失望,「但畢竟你就是Kyrie Irving,所有人就是會注意你的一舉一動...」。

On telecast, Ryan Ruocco says Kyrie wasn't happy with Joe Harris' decision. Said pass to Taurean was supposed to be a fake then hit Kyrie.