網球》喬科維奇橫掃加國小將 巴黎大師賽5度封王

喬科維奇奪下巴黎大師賽冠軍。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕ATP1000巴黎大師賽，4屆冠軍球王喬科維奇（Novak Djokovic）迎戰加拿大小將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），喬帥沒有遇到太多挑戰、輕鬆以6：3、 6：4獲勝，風光拿下此賽事第5冠，也是生涯的第34座大師賽冠軍。

20歲的加國好手沙波瓦洛夫由於第2種子納達爾（Rafael Nadal）在4強因傷退賽獲得晉級生涯首次大師賽決賽的機會，但首登大場面似乎過於緊張，第1個發球局就出現3個非受迫性失誤遭到破發，反觀喬帥此役發球局掌握得相當出色，不僅未被逼出任何破發點，發球局共僅失掉4分。次盤沙波瓦洛夫力圖振作，不過失誤過多加上還是無法突破球王狀況極佳的發球局，最後第二盤也只花了35分鐘就棄械投降。

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喬科維奇去年在巴黎大師賽4強與瑞士天王費德爾（Roger Federer）苦戰了三小時才辛苦晉級，最後於決賽不敵俄國新秀卡查諾夫（Karen Khachanov）屈居亞軍。今年捲土重來，他以一盤未失的絕佳狀態成功抱走冠軍，也拉近與納達爾在年終球王寶座的距離，目前兩人還有640分的差距，而因傷退賽的「蠻牛」是否會參加下週將在倫敦開打的年終賽還是未知數。

沙波瓦洛夫。（法新社）

喬科維奇勇奪巴黎大師賽第五座冠軍。（歐新社）

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