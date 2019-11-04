MLB》洋基簽下查普曼 巨人左投竟成最大受益人？

巨人隊終結者史密斯本季將成自由球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊昨天與查普曼（Aroldis Chapman）簽下一張3年4800萬美元的延長合約，正式宣佈今年自由市場最強的左手牛棚塵埃落定，大聯盟官網點評，查普曼的這個舉動，讓巨人隊的左手後援史密斯（Will Smith）成為了最大的受益者。

去年的自由市場充斥著各式各樣的後援投手，包含奧塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zack Britton）、金布瑞（Craig Kimbrel）、米勒（Andrew Miller）、羅柏森（ David Robertson）等人，可說是相當具有競爭力，而今年自由市場上的牛棚深度並沒有去年好，特別是在查普曼已經提前與洋基隊續約的情況。

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查普曼與洋基簽下三年延長合約。（資料照）

而在今年投出生涯年的左手後援史密斯，就成為了查普曼簽下延長合約的最大受益人。這位30歲的救援投手在今年首度入選明星賽，並在65.1局的投球當中送出了96次三振，收下34次救援成功，防禦率2.76。

官網指出，史密斯很有可能會獲得巨人隊開給他的合格報價（今年為1780萬美元），但有鑒於今年後援投手市場緊縮，因此史密斯非常可能會拒絕這紙合格報價。官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）也認為，史密斯在查普曼簽約後，無疑是自由市場上最好的後援投手。

除了史密斯外，今年的大咖後援投手還有哈里斯（Will Harris ）、哈德森（Daniel Hudson）、馬丁（Chris Martin）等人。

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