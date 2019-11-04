MLB》「天才小史」下季會去哪？ 官網預測五大落點

史崔斯柏格。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）昨天在封王遊行前確定跳出剩餘4年1億美元的合約，正式成為自由球員，大聯盟官網記者Richard Justice也點出本季這位自由市場上數一數二的頂級巨投，未來五個可能的落點。

國民

為何需要他：他是隊史的基石，而且他的投球表現很難被取代。

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Justice認為，小史很可能不會給球隊折扣，儘管球隊在2017年給他一紙7年1億7500萬美元的合約。雖然在投入自由市場前，小史有向經紀人波拉斯（Scott Boras）透露自己在華盛頓很開心，並希望能夠完成續約。只不過小史還是相當有可能不會回到國民隊，因為目前國民隊還需要續約陣中另一位明星三壘手倫登（Anthony Rendon）。

倫登。（資料照，法新社）

教士

為何需要他：教士隊陣中充斥著很多年輕的天賦，那為何他們不簽下一張能吃局數的王牌。

聖地牙哥隊小史來說有著地緣優勢，他在這裡出生，同時也在聖地牙哥州立大學就讀。而教士隊這兩季都在自由市場上送出大約，分別簽下哈斯默（Eric Hosmer）與馬查多 （Manny Machado），他們現在還是有著足夠的薪資空間來容納小史的合約。

天使

為何需要他：如果天使隊不能顯著地提升陣容的強度，那麼他們將再次浪費楚奧特（ Mike Trout）的青春。

許多人認為自由市場上的另一位大咖投手柯爾（Gerrit Cole）將會加盟天使隊，Justice認為，天使隊至少會簽下柯爾或者小史其中一人。

楚奧特。（資料照，法新社）

費城人

為何需要他：費城人隊去年先發防禦率為4.64，雖然球隊需要更多的打擊火力與更好的牛棚，但他們也需要大幅度的先發升級。

上個賽季先發投手諾拉（Aaron Nola）的表現有些退步，而艾夫林（Zach Eflin）則是進步了一點。如果能讓小史與哈波（Bryce Harper）再次合作，會讓費城球迷相當興奮。不過有個可能阻礙費城人隊簽約的原因，那就是他們與阿里耶塔（Jake Arrieta）的簽約並未獲得成功。

哈波。（資料照，美聯社）

白襪

為何需要他：白襪隊相當年輕，他們需要一些有經驗的投手加盟。

白襪隊明年的保障薪資僅有1500萬美元左右，他們有許多還在控制年限內的年輕球員，因此簽下一些具有經驗的先發投手會是可行的辦法，去年他們曾追逐馬查多未果，Justice認為他們今年沒有理由他們不去追逐本季最大咖的自由球員。

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