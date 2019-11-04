MLB》艾倫納多超狂七連霸！大聯盟金手套得獎名單出爐

艾倫納多國聯三壘手金手套獎7連霸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟公佈2019年度金手套獎得主，完整名單如下：

《2019年 金手套得獎名單》

投手

美聯：葛蘭基（Zack Greinke），太空人（第6座、6連霸）

國聯：李克（Mike Leake），響尾蛇（生涯首度獲獎）

請繼續往下閱讀...

捕手

美聯：培瑞茲（Roberto Perez），印地安人（生涯首度獲獎）

國聯：瑞爾穆托（J.T. Realmuto），費城人（生涯首度獲獎）

瑞爾穆托獲生涯首座金手套獎。（圖片取自推特）

一壘手

美聯：奧爾森（Matt Olson），運動家（第2座、2連霸）

國聯：瑞佐（Anthony Rizzo），小熊（第3座、2連霸）

二壘手

美聯：桑契斯（Yolmer Sanchez），白襪（生涯首度獲獎）

國聯：王寇頓（Kolten Wong），紅雀（生涯首度獲獎）

游擊手

美聯：林多（Francisco Lindor），印地安人（第2座）

國聯：阿米德（Nick Ahmed），響尾蛇（第2座、2連霸）

三壘手

美聯：查普曼（Matt Chapman），運動家（第2座、2連霸）

國聯：艾倫納多（Nolan Arenado），洛磯（第7座[7連霸]）

左外野手

美聯：戈登（Alex Gordon），皇家（第7座）

國聯：佩洛塔（David Peralta），響尾蛇（生涯首次獲獎）

中外野手

美聯：基爾梅爾（Kevin Kiermaier），光芒（第3座）

國聯：肯恩（Lorenzo Cain），釀酒人（生涯首次獲獎）

右外野手

美聯：貝茲（Mookie Betts），紅襪（第4座、2連霸）

國聯：貝林傑（Cody Bellinger），道奇（生涯首次獲獎）

Golden hour.



Presenting the finest defenders of 2019. pic.twitter.com/Fgv44KzGtk — MLB （@MLB） November 4, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法