MLB》追上鈴木一朗神紀錄 艾倫納多成大聯盟史上第二人

鈴木一朗從新人年開始完成金手套獎10連霸紀錄，是大聯盟史上第一。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈2019年的金手套獎獲獎名單，洛磯隊的三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）成功拿下生涯第7座國聯三壘金手套、並締造7連霸的壯舉。艾倫納多從生涯首年起，年年蟬聯這座獎項，如此傲人的成就卻還比鈴木一朗的紀錄要少3年。

艾倫納多今天擊敗入圍的倫登（Anthony Rendon）與唐納森（Josh Donaldson），拿下生涯第7座金手套獎，他也成為了大聯盟史上拿下第四多金手套的三壘手，前三名分別是金鶯隊傳奇「人間吸塵器」羅賓森（Brooks Robinson，16座）、費城人隊傳奇三壘手施密特（Mike Schmidt，10座），以及前紅雀/費城人隊三壘手羅蘭（Scott Rolen，8座），艾倫納多明年若是得獎，將並列大聯盟史上第三。

請繼續往下閱讀...

艾倫納多從新秀年開始連7年拿下金手套獎，大聯盟史上第二人。（資料照，法新社）

艾倫納多從新人年至今蟬聯7屆金手套獎，是大聯盟史上第二人。而大聯盟從新人年開始的金手套連霸紀錄則由鈴木一朗所保持，鈴木一朗從新人年開始連續10年獲得金手套獎。若不從新人年開始算起的話，大聯盟最長的金手套連霸紀錄是16年，由羅賓森以及投手Jim Kaat保持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法