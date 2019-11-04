NBA》手骨折還是想打！老爸曝柯瑞鐵了心要參加奧運

老柯瑞日前透露，柯瑞雖然手受傷，但仍堅定想代表美國隊出征奧運。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在本屆世界盃以隊史最差的第7名作收，眾家球星紛紛表態願替夢幻隊出征盼在2020年東京奧運討回顏面，兩度錯過奧運的勇士一哥「萌神」柯瑞（Stephen Curry）也是其中之一，然而他日前在對太陽的一役，不慎造成左手骨折，至少得休三個月，不過儘管如此，他的父親老柯瑞（Dell Curry）卻告訴《ESPN》，柯瑞仍有意願代表美國出征奧運。

本屆世界盃美國多名選手退出國家隊，導致3連霸失利，還寫下隊史最差成績，包括柯瑞、D.格林（Draymond Green）、拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）和火箭「MVP雙星」哈登（James Harden）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）等大咖球星，都表態明年願加入美國隊參加東京奧運。

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沒想到柯瑞在日前比賽中，遭太陽隊中鋒拜恩斯（Aron Baynes）壓到左手，導致左手第二掌骨骨折，動刀後預計將缺陣3個月，身為兩屆年度MVP得主，少了這位進攻機器不只對勇士戰績影響重大，明年7月能否參加夢幻隊替美出征也打上問號。不過柯瑞的父親老柯瑞近日在接受《EPSN》訪問時，信誓旦旦地表示，這次柯瑞絕對會替美國隊出征。

柯瑞在對上太陽時遭壓傷導制左手骨折，預計得休戰三個月。（資料照，法新社）

「這是他（柯瑞）今年的目標，他非常希望能參加東京奧運。」老柯瑞說道，「這次受傷只是一次小小的挫折，他仍希望康復後能爭取到代表國家出賽的機會。」

而柯瑞迄今一共歷經2次奧運，第一次是2012年，不過當時的柯瑞還默默無名，連全明星都沒有入選，自然也不在夢幻隊徵召名單內；第二次是2016年，雖然柯瑞狀態處在巔峰，但里約奧運期間卻碰巧遇上柯瑞妻子懷孕，最終他放棄、選擇留在家裡陪伴妻子，而柯瑞是否能將彌補自己無緣奧運的遺憾，恐怕要視他復出後的狀況才能見真章。

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