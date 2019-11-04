12強》感動！ 前桃猿洋投索爾暖心發文祝福台灣隊創佳績

前桃猿洋投索爾熱愛台灣，來台備戰不但帶著中職時期手套，離台時也不忘發文感謝球迷與老戰友。（資料照，記者林宥辰攝）

〔體育中心／綜合報導〕昨日是台灣世界12強賽開打前最後1場公辦熱身賽，來訪的澳洲以1：7不敵砲火猛烈的地主隊，而本屆澳洲隊最大亮點除了牛棚教練是傳奇球星奧斯普林外，前Lamigo桃猿隊洋投索爾也在陣中，熱愛台灣的索爾在離台出發前往南韓前，也不忘發文感謝台灣，邀請大家去澳洲看比賽，也祝福台灣隊能在本屆12強打出好成績。

今年30歲的索爾生涯多在美國職棒小聯盟發展，2016年曾來台加盟Lamigo桃猿隊，即使在台時間不長，季中就因前洋投泰霸回鍋，與桃猿結束賓主關係，不過他在台灣發展臉書粉絲專頁有成，仍獲得有不少台灣球迷支持，這次代表澳洲國家隊來台，索爾使用的還是當年繡有著中文名字的手套，也自曝還透過網路觀看今年的台灣大賽，還開玩笑表示願意免費回中職打球。

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而準備前往南韓的索爾，稍早發文向台灣的球迷朋友、還有昔日老戰友道別，表示這趟台灣行充滿歡笑、淚水與感動，他也期待之後能再次來到台灣，也邀請台灣的好友們，未來有機會去澳洲觀賞布里斯本俠盜隊的比賽，為他們加油，最後也祝福澳洲隊和台灣隊都能2強為自己的國家與球迷們，打出場場感動人的比賽，並爭取最高榮耀。

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