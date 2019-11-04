12強》警戒洋聯「台灣刺客」 張奕好表現卻讓日網友想倒戈（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽正式點燃戰火，台灣隊預賽與日本、委內瑞拉和波多黎各同被分在B組，之前日媒曾點名台灣隊是同組最難纏的對手，因此太平洋聯盟TV日前上傳介紹在日職打拚的台灣隊12強國手後也馬上引發關注。日媒就點名要警戒王柏融、陳冠宇和張奕，其中棄打從投、一軍初先發就奪勝成為育成野手第1人的張奕，亮眼表現更讓日網友倒戈，大呼想替台灣加油。

日媒《Full-Count》今以「日本隊的刺客在洋聯？」為題，指出日前太平洋聯盟TV上傳了將代表台灣隊出賽的三名選手，包括效力日本火腿隊的王柏融、千葉羅德的陳冠宇以及在歐力士打拚的張奕，而《Full-Count》特別點名要注意棄投從打的張奕，提到他在2016年以育成選秀第一指名外野手身分加入歐力士，去年6月才改練投手，今年一軍首度先發就技驚四座，成為日職史上首位拿下一軍勝投的「育成野手」。

請繼續往下閱讀...

張奕表現亮眼獲日本網友盛讚。（資料照，記者陳志曲攝）

《Full-Count》也提到洋聯TV的影片也引發日本球迷熱議，紛紛留言盛讚張奕，「在二軍打擊率不到1成的張奕，轉投手不到一年竟能變成台灣隊的國手」、「從育成外野手到台灣國家隊，已經夠棒了」，還有球迷大呼「對不起，但真的太想爲臺灣隊加油，壓制日本打者吧！」

而除了張奕，也有不少網友討論到「大王」王柏融在日職首年的表現，王柏融繳旅日首年繳出3轟、78安和35打點，3項數據僅占全隊的6.5%（安打）、3.2%（全壘打）和6.6%（打點），不過許多日本網友認為「大王」低迷主要是受到傷勢影響，仍期待他明年球季能夠大展身手。

雖然王柏融旅日首年沒能打出好成績，日本網友仍期待他在明年在新球季能有好表現。（資料照，記者林正堃攝）

陳冠宇成為本次羅德隊唯一入選12強的球員。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法