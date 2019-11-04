12強》荷蘭慘遭多明尼加扣倒 連吞兩敗瀕臨淘汰

多明尼加以14：4擊敗荷蘭。（取自12強官方推特）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界12強棒球賽Ａ組預賽第二天，同為1敗的荷蘭碰上多明尼加，荷蘭雖在一開賽就搶下3分，卻因投手群壓不住陣腳，慘遭多明尼加以14：4提前在7局扣倒，幾乎可以確定成為本屆首支被淘汰的球隊。

面對多明尼加派出前年在大聯盟單季16勝的桑塔納先發，荷蘭一開賽就靠前Lamigo桃猿伯納帝納的首局首打席全壘打先馳得點，2出局後卓普再轟出2分彈，打完第1局取得3：0領先。

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多明尼加從第2局開始主宰戰局，在瓦列里歐陽春彈帶動下，打完3局先扳成3：3平手，4局上靠瑟雷斯提諾二壘安打以4：3首次超前，第5、6局更狂攻19人次鯨吞9分，以13：3拉開比數。

荷蘭3局下雖有攻勢還打退桑塔納，但克雷門提納趁安打搶攻本壘失敗，4局下攻上得點圈又空手而回，兩度錯失扳平機會，7局上被古茲曼轟出陽春彈後，比數二度達到扣倒規定。

荷蘭動用6位投手，挨16支安打含3發全壘打，還送出8次保送，前統一獅吉爾、馬帝斯相繼登板，吉爾先發2局失3分，馬帝斯中繼0.1局丟4分，內容都不理想；荷蘭投手群兩場狂失23分，戰績0勝2敗幾乎已經確定無緣複賽。

荷蘭沒能在歐非區洲資格賽取得奧運參賽權，12強賽的2張奧運門票又與他們無關，想拚奧運只剩明年6搶1最終資格賽；多明尼加1勝1敗，明天必須打敗美國，才有機會晉級複賽。

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