NBA》庫茲馬上場時間增加 交手馬刺命中半場壓哨三分球（影音）

庫茲馬。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕24歲湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)因腳傷錯過球隊季前訓練營及熱身賽,近期傷癒歸隊,上場時間也受到嚴格控管,目前上場時間上限為22分鐘。

庫茲馬在8月練習時傷到左腳踝,因而辭退世界盃徵召,傷勢連帶影響季前訓練營及熱身賽,開季缺席4場比賽後才歸隊。他在美國時間週五球隊交手獨行俠迎來賽季首秀,上場時間被限制在20分鐘,最終出賽18分鐘,拿下9分、3籃板。

庫茲馬透過比賽做調整,仍在找尋場上感覺,今球隊客場出戰馬刺,主帥沃格爾(Frank Vogel)表示,他的上場時間將從原先20分鐘提高至22分鐘,按部就班的復出計畫,可看出球團對於這位年輕好手重視。

湖人今客場踢館成功,7分之差擊敗獨行俠,庫茲馬上場16分鐘,攻下5分、3籃板,值得一提的是,他在上半場結束前,投進一顆擊敗進攻計時器的壓哨三分球,且為賽季首次命中三分外線。

Half-court buzzer-beater with a hand in his face. No shot exists outside of @kylekuzma's bag.



( : @SpectrumSN) pic.twitter.com/2ZuPB9Vp3c