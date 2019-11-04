NBA》庫茲馬上場時間增加 交手馬刺命中半場壓哨三分球（影音）

庫茲馬。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕24歲湖人小將庫茲馬（Kyle Kuzma）因腳傷錯過球隊季前訓練營及熱身賽，近期傷癒歸隊，上場時間也受到嚴格控管，目前上場時間上限為22分鐘。

庫茲馬在8月練習時傷到左腳踝，因而辭退世界盃徵召，傷勢連帶影響季前訓練營及熱身賽，開季缺席4場比賽後才歸隊。他在美國時間週五球隊交手獨行俠迎來賽季首秀，上場時間被限制在20分鐘，最終出賽18分鐘，拿下9分、3籃板。

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庫茲馬透過比賽做調整，仍在找尋場上感覺，今球隊客場出戰馬刺，主帥沃格爾（Frank Vogel）表示，他的上場時間將從原先20分鐘提高至22分鐘，按部就班的復出計畫，可看出球團對於這位年輕好手重視。

湖人今客場踢館成功，7分之差擊敗獨行俠，庫茲馬上場16分鐘，攻下5分、3籃板，值得一提的是，他在上半場結束前，投進一顆擊敗進攻計時器的壓哨三分球，且為賽季首次命中三分外線。

Half-court buzzer-beater with a hand in his face. No shot exists outside of @kylekuzma's bag.



（ : @SpectrumSN） pic.twitter.com/2ZuPB9Vp3c — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2019年11月4日

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