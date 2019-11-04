NBA》詹皇連2戰大三元、抄截數超車「老大」 湖人拔刺登頂

詹姆斯此役手感不佳，不過仍砍下21分、13助攻、11籃板，連兩戰繳出「大三元」，生涯抄截數也超車KOBE。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客出戰馬刺，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役手感不佳，不過仍展現超強的組織能力，今砍下21分、13助攻、11籃板成績，另有2抄截1火鍋，連兩戰繳出「大三元」，帶領球隊以103：96踢館馬刺，豪取5連勝爬上西部龍頭。詹姆斯在2抄截進帳後，生涯抄截總數來到1946次，一舉超越了湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）。

湖人此役開賽就取得領先，不料節末卻被馬刺打出一波8：2，讓他們首節打完僅以1分領先。次節馬刺一度連拿5分一度將比分超車，不過詹姆斯攜手「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）、「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）在禁區發威，加上庫茲馬的壓哨三分球，上半場打完湖人就以56：43遙遙領先。

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魔獸豪爾德在禁區發威，繳出雙十成績。（美聯社）

易籃後，場上風雲變色，湖人原將比數差距拉開到19分之多，馬刺此時才回神，靠著德羅森（DeMar DeRozan）爆走獨拿7分，回敬一波12：2的高潮，節末蓋伊（Rudy Gay）再補上一顆大號「Logo Shot」幫助馬刺追到僅剩5分落後；第四節場上湖人在A.布萊德利（Avery Bradley）受傷後，馬刺在D.穆雷（Dejounte Murray）領軍下一口氣將比分追平，幸好危急時刻「詹皇」再度挺身而出，連續送出兩個關鍵助攻，這才驚險化解危機，湖人最終順利擊敗馬刺收下5連勝。



詹姆斯單場2次抄截，職業生涯的總抄截數超越「老大」布萊恩，排在NBA歷史抄截榜上第15名。（美聯社）

詹姆斯此役手感不佳，全場上場37分鐘，23投僅8中，三分球6投全盡墨，罰球10罰也僅5中，不過仍拿下21分、傳出13次助攻、抓11顆籃板，繳出本季第2次、也是個人生涯第83次「大三元」，而詹姆斯也成為了2006年的球星歐登（Lamar Odom）後，湖人首位連續兩場拿到大三元的球員。

而詹姆斯此役還達成了另一個里程碑，第4節剛開打，詹姆斯進帳自己單場第2次抄截後，他職業生涯的總抄截數來到1946次，超越「老大」布萊恩的1944次，排在NBA歷史抄截榜上第15名。

A.戴維斯也上場36分鐘，拿下25分11籃板，另有4火鍋，豪爾德繳出14分、11籃板繳出「雙十」成績單，不負詹皇眾望在關鍵時刻連拿5分的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也有14分進帳；馬刺全隊5人得分上雙，由末段爆發的D.穆雷拿下全隊最高的18分、11籃板。

A.戴維斯拿下全場最高25分。（美聯社）

D.穆雷爆發領軍下一度幫助馬刺將比分追平。（美聯社）

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