NBA》東契奇再飆大三元擊敗騎士 破傳奇球星隊史紀錄

東契奇（右）拿下大三元率隊擊敗騎士隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠隊東契奇（Luka Doncic）繼去年拿下年度新人王後本季再進化，今天他在對陣騎士隊的比賽當中豪取29分14籃板15助攻，連續兩場比賽完成大三元，率隊以131：111取得勝利，幫助獨行俠隊取得開季4勝2敗的戰績。

東契奇今天的大三元是他生涯第11次大三元，其中有7次東契奇至少能夠拿下25分以上，讓他超越傳奇名將「大三元製造機」奇德（Jason Kidd），成為獨行俠隊史拿下最多次25分大三元的球員。

請繼續往下閱讀...

今天獨行俠隊前兩節打完以58：53領先5分，第三節打完騎士再追近至86：90的4分差，但第四節獨行俠開節打出一波15：2的攻勢拉開比數，獨行俠單節豪取41分讓比賽就此定音，終場獨行俠以131：111，20分差擊敗騎士隊，取得開季第4勝，目前以4勝2敗在西部與其他6支球隊並列第三名。

波辛傑斯18分9籃板。（美聯社）

今天獨行俠除了東契奇外，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）拿下18分9籃板是表現次佳的球員。獨行俠板凳6人出陣，有3人得分上雙。騎士隊方面，洛夫（Kevin Love）拿下29分8籃板是表現最好的球員，但他中斷開季連5場雙十的紀錄，板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）拿下17分是全隊第二高的球員，T.湯普森（Tristan Thompson）11分12籃板拿下賽季第5場雙十。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法