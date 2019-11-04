NBA》慘！火箭首節狂瀉46分寫難堪紀錄 雙星連線失靈遭熱火痛宰

J.巴特勒貢獻18分、9助攻、7籃板。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今在主場迎戰火箭，首節熱火就狂轟46分創下隊史主場新紀錄，而火箭隨後在比賽後段追分無效，終場熱火就以129：100大勝，快意收下3連勝，火箭則苦吞2連敗。

熱火首節就轟下46分，反觀火節不僅防守頻頻出現漏洞，進攻也同樣慘淡，23.8%的命中率只獲得14分。兩隊32分的比分差，創下進攻計時器時代（1954-955賽季）以來第三大的差距，僅次於1987年的湖人與國王的36分以及1972年的巴爾的摩子彈隊（今巫師隊）領先國王隊的33分。

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新一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）今繳出全能表現，貢獻18分、9助攻、7籃板，還進帳4次抄截。羅賓森（Duncan Robinson）投進個人單場新高7顆三分球，攻下熱火全隊最高23分，另外夏天從拓荒者轉隊而來的雷納德（Meyers Leonard）出手11投9中，也有21分進帳，本季首度上場的老將強森（James Johnson）從板凳出發也有17分的貢獻。

雷納德進帳21分。（USA TODAY Sports）

火箭MVP雙星今狀況不佳，哈登（James Harden）雖攻下全場最高的29分，但也發生6次失誤，魏斯布魯克（Russell Westbrook）則手感低迷，全場11投3中，僅進帳10分，還有7次失誤。

魏斯布魯克今僅貢獻10分。（歐新社）

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