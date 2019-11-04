MLB》因傷影響表現 前塞揚投手選擇不跳脫6億大約

阿里耶塔選擇不跳脫明年6億美元的合約。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕最近幾季因傷所苦的塞揚投手，費城人隊的阿里耶塔（Jake Arrieta）決定不執行他這個賽季的逃脫權，明年他的年薪將來到2000萬美元（約新台幣6億）。

阿里耶塔在2018年與費城人隊簽下一張3年7500萬美元的合約，合約在第二年，也就是今年附有球員選擇權，阿里耶塔能夠選擇跳出或者續留。最終阿里耶塔選擇續留費城人隊，執行下一年2000萬美元的選擇權。

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上個賽季阿里耶塔在季中診斷出右手肘有骨刺，因此導致表現不佳。不過球團因為先發人手稀缺，決定再讓他投幾場比賽才動刀，他也在8月中動刀，整季留下24場先發，135.2局拿下8勝8敗，防禦率4.64的成績，雖然這並不是個太過糟糕的成績，但很明顯這樣的表現不符合2000萬的身價，若是他現在跳脫，他幾乎不可能拿到2000萬美元的合約，因此阿里耶塔選擇不跳脫合約的決定並不令人意外。

阿里耶塔的傷勢，預計在春訓前就能夠健康歸隊，如果阿里耶塔能夠以健康的身體重新找回過往身手，對費城人隊來說將是一大利多，由於費城人隊與阿里耶塔簽下的3年合約當中，只要阿里耶塔選擇執行第三年的合約，費城人隊就可以選擇以2年4000萬美元的合約留住阿里耶塔，但若阿里耶塔表現不如預期，費城人隊也可以選擇讓他逃脫。

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