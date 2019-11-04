MLB》不只紅襪！美媒爆這2隊也曾想簽下劉致榮

劉致榮。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕20歲的火球男劉致榮自從與紅襪隊簽約後一舉一動都倍受矚目，《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Pete Abraham）日前越洋採訪目前擔任12強台灣隊教練的王建民，請建仔談談這位小學弟的未來，同時也在文內提到，響尾蛇以及費城人也曾想要簽下這位來自台灣的二刀流好手。

亞伯拉罕曾是洋基隨隊記者，也是《沉默的王牌──王建民》一書的共同作者，與建仔頗有交情，此次他特別越洋訪問了先在在國家隊曾與劉致榮有近距離接觸的王建民。建仔先點出了這位新星的幾個問題，提到劉致榮雖然有傲人球速，但面對大聯盟的打者不一定管用，必須加強自己的滑球與指叉球，才能成功製造出局數。

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此外，王建民也提到劉致榮曾向跟他請教如何投伸卡球，並表示現在他最需要的就是增強手臂力量以及漸漸提高用球數，最後也不忘稱讚劉致榮有一個很光明的未來，「他可以很快地適應新環境，會面臨的最大挑戰應該就是學生與職業運動員在訓練量上的差異。」

亞伯拉罕同時在文章裡提到，先前包括響尾蛇及費城人等球隊也都有意簽下這位二刀流火球男，最後才由紅襪以75萬美金殺出重圍。劉致榮先前已因右手不適退出12強國家隊，預計明年初到美國，以非40人名單的身分參加紅襪隊春訓。

王建民（左）曾指導劉致榮（右）伸卡球握法。（資料照，記者陳志曲攝）

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