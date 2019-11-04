中華職棒味全龍多主場之一 確定有新竹主場！

中華職棒味全龍頂新集團董事長魏應充今天到新竹市政府宣佈，未來的多主場中，新竹市立棒球場將成為味全龍的主場之一，也會投入三級棒球的培訓和支持。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕中華職棒第五隊味全龍所屬的頂新集團今天在新竹市府宣佈，未來會朝多主場經營，且會率先與新竹市府議約，未來味全龍多主場之一確定有新竹場地！

新竹市長林智堅也說，未來新竹市立棒球場重建後，將成為味全龍多主場之一，而頂新集團子公司頂禾公司經市府公開評選後，已成為竹市立棒球場委外經營案的最優申請人，接下來市府與頂禾公司會進行相關的議約程序，未來棒球場重建時，也會與味全龍球團進行討論，讓市立棒球場成為符合球團需求的嶄新主場。

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林智堅說，市立棒球場是新竹市棒球拼圖最重要的一塊，也是這座城市未來棒球發展的轉淚點，它陪伴新竹市已逾超過42年，配合前瞻基礎建設計畫，市府將投入近8.7億元，今年1月工程順利完成招標後，目前規劃設計階段進行順利，市府將藉由跟頂新集團與味全龍團隊的合作，為市立棒球場開啟新的體驗。

林智堅也提到，球團未來除了經營球場外，也會投入資源回饋帶動新竹市三級棒球發展，讓更多對棒球懷抱夢想的孩子能在家鄉圓夢，未來借由新球場落成與職棒球團的進駐，帶動舊城區有不同的嶄新風貌，進而帶動在地經濟與消費，市府期盼與味全龍、頂禾開發一同努力，讓棒球在這座城市扎根。

頂新和德文基金會董事長魏應充也說，頂新集團已順利完成「味全龍」隊的重組計劃，也由葉君璋擔任龍隊總教練，未來除職業棒球外，也會在基層推動公益棒球計畫，目前已認養中台灣共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，對於新竹市未來的棒球想像，也會提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在新竹市蓬勃發展。

教育處長黃錦能表示，新竹消費能力強，球場又位於新竹市中心，不管對於球團或球迷而言，都是非常便利且具有誘因，味全龍的到來除能吸引北部球迷外，更能夠開啟承先啟後的歷史，重現職棒元年由味全龍拋下勝利彩帶的景況。

教育處表示，新竹市立棒球場的預定於110年下半年落成，目前味全龍積極整軍備戰，預定2020年從職棒二軍出發，2021年重返一軍戰場，因此，就未來球場的經營方向、軟硬體設備，都希望能夠獲得更多球團與各方面的意見，讓新竹市立棒球場能夠以嶄新且完善的面貌重現市民眼前。

中華職棒味全龍頂新集團董事長魏應充今天到新竹市政府宣佈，未來的多主場中，新竹市立棒球場將成為味全龍的主場之一，也會投入三級棒球的培訓和支持。（記者洪美秀攝）

中華職棒味全龍頂新集團董事長魏應充今天到新竹市政府宣佈，未來的多主場中，新竹市立棒球場將成為味全龍的主場之一，也會投入三級棒球的培訓和支持。（記者洪美秀攝）

中華職棒味全龍頂新集團董事長魏應充今天到新竹市政府宣佈，未來的多主場中，新竹市立棒球場將成為味全龍的主場之一，也會投入三級棒球的培訓和支持。（記者洪美秀攝）

中華職棒味全龍頂新集團董事長魏應充今天到新竹市政府宣佈，未來的多主場中，新竹市立棒球場將成為味全龍的主場之一，也會投入三級棒球的培訓和支持。（記者洪美秀攝）

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