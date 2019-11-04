世界軟式網球錦標賽獲銅牌 南市議會員工郭千綺為國爭光

南市議會員工郭千綺（右）參加全國運動會及世界軟式網球錦標賽，分別得到3金及2銅的佳績。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會員工郭千綺日前參加全國運動會及世界軟式網球錦標賽，分別得到3金及2銅的佳績，下一個月標則先爭取亞洲盃的參賽資格，再為國爭光。議長郭信良表示，郭千綺為國家爭取光榮，不僅南市議會感到與有榮焉，也是台南之光。

郭千綺表示，她從國小二年級開始學習軟式網球，求學路上一直都是校隊選手。國中三年級時，她就代表國家出賽，對國際比賽並不陌生。

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去年她大學畢業後，無業暫時待在家裡，郭信良獲悉獲，延攬她到議會，讓她得以無後之憂，可以繼續打球，她今年1月起到議會總務組辦理場地借用等工作。她今天也特別感謝議長郭信良對她的支持，讓她得以繼續參加各項比賽。

郭信良表示，郭千綺今年接連有幾項重要的比賽，包括10月19日到24日在桃園舉辦的全國運動會，得到軟式網球女子組雙打、團體，以及混合雙打3項金牌。接著是10月27日到31日在中國浙江省台州市舉行的世界軟式網球錦標賽，再接再厲拿下女子團體及女子雙打2項銅牌。郭千綺能在這兩項重要的比賽都得到好成績，實在不容易。

郭信良強調，這兩項比賽接連而來，對選手是不小的挑戰。郭千綺10月23日結束全國運動會的比賽，僅休息一天，10月25日就啟程赴中國參加世界錦標賽，直到11月1日才返國。

包括議長郭信良及市議員林阳乙、蔡淑惠、穎艾達利、李鎮國、沈家鳳、王家貞、尤榮智、黃麗招等人，今天在議會舉辦表揚記者會，恭喜她凱旋歸來，為國爭光。

南市議會員工郭千綺（前左三）為國爭光，南市議會舉辦記者會，恭喜她凱旋歸來，為台南之光。（記者蔡文居攝）

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