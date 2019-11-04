新北市「運動中心2.0」計畫 侯友宜擔任一日店長

侯市長擔任「新北運動聚點」一日店長，第一位嘉賓就是愛玩客主持人吳鳳。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕新北市目前共有13間國民運動中心，為了讓民眾運動更便利，新北市開啟「運動中心2.0」計畫，創立「新北運動聚點」新品牌，針對不同的族群，將閒置空間轉化為專屬的活動場域。

新北市長侯友宜昨至板橋第一田徑場，首間開幕運動聚點即將開幕，他特別藉此機會擔任一日店長，帶著神秘嘉賓來開箱。

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知名主持人吳鳳成為第一個「客人」，兩人皆有規律的運動習慣，身為店長的侯友宜立刻邀請他一起了解身體體能狀況，透過全台獨家的運動風險檢測儀，意外發現兩位運動健將都有下肢肌力不平衡的情形。

侯友宜市長與吳鳳兩人完成檢測後，立刻體驗「運動處方籤」。（官方提供）

在教練的說明下，透過重量訓練即可解決，兩人一同來到寬敞明亮的重訓空間，教練開起運動處方，以壺鈴、啞鈴等器材工具，指導市長和吳鳳進行訓練，侯市長做完直說「真的有訓練到，全身都流汗了！」。

訓練結束後，吳鳳在店內的運動輕食，不僅便當種類繁多，也有現做冷壓果汁，提供給運動後的跑者們最豐富的蛋白質。現場也設有淋浴間，吳鳳表示，如果運動後和朋友有約，需要沖澡或整理打扮，板橋第一田徑場的運動聚點就是市民最棒的選擇。

侯友宜表示，新北市大型運動空間已陸續完善，提供市民更便利的運動場館是近年的新目標，以「新北運動聚點」為名打造新北運動品牌，引進運動健身知名業者經營，創造雙品牌效益。

空間規劃以民眾需求最大的體適能中心、韻律教室及飛輪教室為主，目標4年至少16處聚點。首間的運動聚點是與知名的跑者訓練基地「森林跑站」合作，室內不但硬體設備一應俱全，而且軟實力也不容小覷，從運動飲食設計、身體檢測說明到健身課程規劃，提供在地居民體驗全方位的運動服務。

全台第一台運動風險檢測儀就在新北運動聚點森林跑站板橋館。（官方提供）

未來4年新北市將陸續開放16個運動空間，透過運動讓市民們聚在一起。（官方提供）

新北運動聚點由新北市政府提供空間，邀請運動業者提供專業。（官方提供）

透過弓箭步深蹲，穩定下肢及核心。（官方提供）

教練針對侯市長與吳鳳的身體檢測狀況，以弓箭步深蹲加強訓練。（官方提供）

侯市長訓練強化下肢運動，做完直說不簡單，全身都流汗了。（官方提供）

吳鳳體驗運動風險檢測儀，全身穩定性只有76分。（官方提供）

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