NBA》湖人豪取5連勝仍不滿足 交易目標盯上鵜鶘神射手

湖人傳與鵜鶘釀交易，希望能盤來射手瑞迪克增加外圍火力。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今年季後大刀闊斧補強，展現問鼎冠軍的氣勢，被評為爭冠大熱門，開幕戰雖然不敵快艇，但之後連斬爵士、黃蜂、獨行俠、灰熊和馬刺，豪取開季5連勝，一舉登上西部龍頭，不過《Fansided》專欄作家瑞德（Jason Reed）今爆料，湖人現在又盯上鵜鶘帥哥射手瑞迪克（JJ Redick），希望能網羅這位頂尖射手來補強外圍火力。

湖人上季找來「大帝」詹姆斯（LeBron James），最終卻只拿下37勝45負，以西部第10坐收，再次度過令人失望的一季，今夏他們捲土重來找來頂尖中鋒A.戴維斯（Anthony Davis），另網羅射手D.格林（Danny Green）再找來「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）替代受傷的卡森斯（DeMarcus Cousins），產生極佳的化學效應，開季就豪取5連勝，不過恐怖湖人似乎仍沒知足，傳出想醞釀交易盤來鵜鶘射手。

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瑞迪克。（資料照，USA TODAY Sports）

「湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）可能正在醞釀關於鵜鶘射手瑞迪克的交易，」洛杉磯體育記者瑞德透露，他指出雖然瑞迪克不適合擔任控球後衛，但其銳利的進攻能力，絕對能讓詹姆斯和A.戴維斯變得更加致命，何況瑞迪克擁有如此豐富的季後賽經驗，「畢竟瑞迪克生涯從未缺席過任何季後賽，本季轉戰紐奧良後他這紀錄恐怕就要不保，但若透過交易去湖人應該就能把它延續下去。」

瑞德也指出，最理想情況下，若拿卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）換瑞迪克，對湖人和鵜鶘就能達成雙贏的局面，因為便宜的卡德威爾波普，可以替鵜鶘省下一些薪水，甚至還有機會得到一些潛力新秀和年輕小將。

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