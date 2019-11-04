NBA》雷納德末節甦醒狂砍18分 快艇逆轉爵士

雷納德末節狂砍18分率隊逆轉。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今在主場迎戰爵士，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）沉寂了大半場末節狂砍18分，率隊以105：94逆轉爵士，快艇成功收下本季第5勝，至今在主場仍維持不敗金身。

兩隊在上半場手感都略顯低迷，命中率都未超過35%，雷納德更是9投1中，只拿5分，第二節打完爵士以41：39取得小幅優勢。易籃後「可愛」開始跳出來接管戰局，今天繳出的30分裡有18分來自第4節，再加上從板凳出發的「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）在86：86時命中關鍵三分球，開啟一波19：8的攻勢奠定勝基，順利演出逆轉秀。

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L.威廉斯個人貢獻17分。（美聯社）

快艇今有6位球員得分上雙，雷納德26投9中，貢獻30分6籃板3助攻，哈瑞爾（Montrezl Harrell）繳19分8籃板，L.威廉斯發揮最佳第六人實力，個人17分直逼爵士所有板凳合計的19分。

爵士今天得分集中在下列3人身上，後衛米契爾（Donovan Mitchell）轟下全場最高的36分，外加4籃板6助攻，新援波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）繳19分4助攻3籃板，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）12分14籃板。

米契爾轟36分無用。（USA TODAY Sports）

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