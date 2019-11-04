12強》日職名捕古田敦也 難忘對決蔡仲南、郭李建夫

球評古田敦也。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕世界12強棒球賽B組預賽明天開打，參賽4隊台、日、委內瑞拉和波多黎各今天在洲際球場官方練球，前日本名將古田敦也、前田智德，以TBS電視台球評身分到場訪視。

古田敦也拿過10座日職中央聯盟捕手金手套獎，生涯累計2097支安打、217轟，打擊率2成94，是攻守俱佳名捕手，曾任養樂多監督，現職球評。

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古田敦也打過多次國際賽，他表示，1988年奧運對台灣隊，當時對於郭李進夫印象深刻，投球姿勢和技術都很好，還有1999年亞錦賽蔡仲南，其高壓投球加上拿手指叉球，日本打者都打不到，「20年前的事了，很懷念。」

球評古田敦也（左）、前田智德（右）。（記者羅志朋攝）

在日職戰場，古田敦也盛讚郭泰源、郭源治是很棒的投手，「郭泰源球太快了，在打擊區還沒意識到，球就進來了。」

古田敦也指出，這幾年台、韓打者進步很多，特別是台灣有很多好的左打者，能給日本隊帶來威脅，亞洲三國是共同競爭的關係，也是生命共同體。

對於台灣旅日打者王柏融，古田敦也注意到了，他表示，很期待王柏融的表現，只是今年受到傷勢影響，沒有將實力完全發揮。

對於這屆12強賽，古田敦也認為台灣隊實力強勁，對日本隊來說是最可怕的對手，也是很大的假想敵，必須警戒。

委內瑞拉練球。（記者羅志朋攝）

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