羽球》南韓天才少女橫空出世 小戴點出關鍵因素

戴資穎認為安洗瑩未來將會是一名可敬的對手。（資料照）





〔體育中心／綜合報導〕超級750系列中國福州公開賽明天將點燃戰火，台灣一姐戴資穎力拚奪回球后寶座，今天出席賽前記者會被問及剛在法國公開賽奪冠的17歲南韓天才少女安洗瑩，小戴欣賞她的拚勁，未來將會是一名可敬的對手。

17歲的南韓天才少女安洗瑩日前在法國公開賽擊敗前西班牙球后瑪琳，成為史上最年輕的超級750系列賽冠軍得主，並加入了山口茜、依瑟儂、戴資穎等人，成為少數在青少年時期就能奪下超級系列冠軍得主的球員。

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對於這名後起新秀的驚人表現，戴資穎認為，自己曾跟她交手過一次，她的優勢在於身材高大，速度力量兼具，她還很年輕，在場上很有拚勁，未來將會是一名可敬的對手。

戴資穎日前出征歐洲的丹麥賽和法國公開賽，這週參加中國福州公開賽，小戴在賽前記者會上表示，自己已經調整好了時差，福州站屬於高強度的賽事，自己與對手都會全力以赴。

戴資穎去年退賽並未參加中國福州公開賽，今年沒有保分壓力，但首輪就有硬仗，將對上西班牙奧運金牌名將瑪琳，近期在中國站和法國站兩次交手都敗下陣來，若是能上演甜蜜復仇，八強戰預計對手是印度一姐辛度，晉級四強則可能遇到新科球后奧原希望，也有機會再碰安洗瑩。

南韓17歲天才少女安洗瑩日前勇奪超級750系列法國公開賽冠軍。（資料照，歐新社）





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